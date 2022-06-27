https://arabic.sputniknews.com/20220627/الخارجية-الإيرانية-ردنا-على-إسرائيل-سيكون-حازما-وقاطعا-وليس-باستهداف-مواطنين-عاديين-في-دولة-ثالثة-1064305328.html

الخارجية الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيكون حازما وقاطعا وليس باستهداف مواطنين عاديين في دولة ثالثة

الخارجية الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيكون حازما وقاطعا وليس باستهداف مواطنين عاديين في دولة ثالثة

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "حديث إسرائيل عن سعي إيران لاستهداف سياح في تركيا مجرد أكاذيب ومزاعم ملفقة". 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T14:33+0000

2022-06-27T14:33+0000

2022-06-27T14:33+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_5eaab07f1a44970b67e7709d6aa741de.jpg

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطیب زادة، قوله إن "إيران تأمل من المسؤولين الأتراك إدراك نوايا الطرف الساعي لتخريب العلاقات الثنائية".وأكد خطيب زاده أن "رد إيران على إسرائيل سيكون حازما وقاطعا وليس باستهداف مواطنين عاديين في دولة ثالثة"، مضيفا أنه "لطالما رددنا على التهديدات الإسرائيلية في مصدرها وهذا ما سنفعله مستقبلا".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال إن "المخابرات التركية أحبطت هجوما إرهابيا ضد إسرائيليين في إسطنبول".وقال لابيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة، "في الأسابيع الأخيرة، تم إنقاذ حياة مواطنين إسرائيليين بفضل التعاون الأمني ​​والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا. نُشر اليوم فقط أن المخابرات التركية كشفت مؤخرًا عن مؤامرة إيرانية في اسطنبول. وهذه الجهود مستمرة. نحن ممتنون لحكومة تركيا على هذا النشاط الاحترافي والمنسق".ومساء الاثنين الماضي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".وقال بينيت، في إفادة للصحفيين: "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا".وكانت المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول، من الخروج، لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق في إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-تركيا-بعد-اتهامات-إسرائيلية-بشن-هجمات-1064245571.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم