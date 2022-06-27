https://arabic.sputniknews.com/20220627/الخارجية-الإيرانية-ردنا-على-إسرائيل-سيكون-حازما-وقاطعا-وليس-باستهداف-مواطنين-عاديين-في-دولة-ثالثة-1064305328.html
الخارجية الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيكون حازما وقاطعا وليس باستهداف مواطنين عاديين في دولة ثالثة
الخارجية الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيكون حازما وقاطعا وليس باستهداف مواطنين عاديين في دولة ثالثة
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "حديث إسرائيل عن سعي إيران لاستهداف سياح في تركيا مجرد أكاذيب ومزاعم ملفقة". 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:33+0000
2022-06-27T14:33+0000
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ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطیب زادة، قوله إن "إيران تأمل من المسؤولين الأتراك إدراك نوايا الطرف الساعي لتخريب العلاقات الثنائية".وأكد خطيب زاده أن "رد إيران على إسرائيل سيكون حازما وقاطعا وليس باستهداف مواطنين عاديين في دولة ثالثة"، مضيفا أنه "لطالما رددنا على التهديدات الإسرائيلية في مصدرها وهذا ما سنفعله مستقبلا".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال إن "المخابرات التركية أحبطت هجوما إرهابيا ضد إسرائيليين في إسطنبول".وقال لابيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة، "في الأسابيع الأخيرة، تم إنقاذ حياة مواطنين إسرائيليين بفضل التعاون الأمني والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا. نُشر اليوم فقط أن المخابرات التركية كشفت مؤخرًا عن مؤامرة إيرانية في اسطنبول. وهذه الجهود مستمرة. نحن ممتنون لحكومة تركيا على هذا النشاط الاحترافي والمنسق".ومساء الاثنين الماضي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".وقال بينيت، في إفادة للصحفيين: "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا".وكانت المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول، من الخروج، لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق في إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-تركيا-بعد-اتهامات-إسرائيلية-بشن-هجمات-1064245571.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيكون حازما وقاطعا وليس باستهداف مواطنين عاديين في دولة ثالثة
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "حديث إسرائيل عن سعي إيران لاستهداف سياح في تركيا مجرد أكاذيب ومزاعم ملفقة".
ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطیب زادة، قوله إن "إيران تأمل من المسؤولين الأتراك إدراك نوايا الطرف الساعي لتخريب العلاقات الثنائية".
وأكد خطيب زاده أن "رد إيران على إسرائيل سيكون حازما وقاطعا وليس باستهداف مواطنين عاديين في دولة ثالثة"، مضيفا أنه "لطالما رددنا على التهديدات الإسرائيلية في مصدرها وهذا ما سنفعله مستقبلا".
وختم بالقول: إن "تظاهر الكيان الإرهابي بالمظلومية لن يصدق به أحد سواه وإذا وافقه في الظاهر البعض فإنما هو يقوم على أساس مصلحة لذلك البلد، إلا أنه يعلم جيدا بأنه يواجه كيانا خطيرا".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال إن "المخابرات التركية أحبطت هجوما إرهابيا
ضد إسرائيليين في إسطنبول".
وقال لابيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة، "في الأسابيع الأخيرة، تم إنقاذ حياة مواطنين إسرائيليين بفضل التعاون الأمني والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا. نُشر اليوم فقط أن المخابرات التركية كشفت مؤخرًا عن مؤامرة إيرانية في اسطنبول. وهذه الجهود مستمرة. نحن ممتنون لحكومة تركيا على هذا النشاط الاحترافي والمنسق".
ومساء الاثنين الماضي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".
وقال بينيت، في إفادة للصحفيين: "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا".
وأضاف: "لدينا مصلحة مشتركة مع الأتراك وهناك تعاون على جميع المستويات، وأشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعبه على أنشطتهم".
وكانت المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول، من الخروج، لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق في إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.