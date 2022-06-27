https://arabic.sputniknews.com/20220627/الخارجية-الروسية-تعلن-8-دبلوماسيين-يونانيين-أشخاصا-غير-مرغوب-فيهم-1064307751.html
الخارجية الروسية تعلن 8 دبلوماسيين يونانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم
الخارجية الروسية تعلن 8 دبلوماسيين يونانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفيرة اليونانية لدى روسيا إلى مقر الوزارة، وتسليمها احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بتوريد اليونان أسلحة... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T15:07+0000
2022-06-27T15:07+0000
2022-06-27T15:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في السابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران، تم استدعاء السفير اليوناني لدى روسيا، ي. ناسِيكا، التي تم تسليمها احتجاجا شديد اللهجة على خلفية نهج المواجهة من قبل السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما في ذلك، توريد أسلحة ومعدات عسكرية لنظام كييف، وإعلان عدد من الدبلوماسيين الروس في اليونان "أشخاصا غير مرغوب فيهم".وأشار البيان إلى تلقي السفيرة مذكرة بإعلان ثمانية موظفين دبلوماسيين يونانيين في روسيا أشخاصًا غير مرغوب فيه، وضرورة مغادرتهم الأراضي الروسية في غضون ثمانية أيام.وكان السفير الروسي لدى أثينا، أندري ماسلوف، قد أكد في وقت سابق اليوم، على المواطنين الروس، الذين يخططون لزيارة اليونان، بأن يبقوا يقظين؛ محذرا من اعتداءات محتملة من جانب القوميين الأوكرانيين المتطرفين في هذا البلد.وأشار السفير إلى الصعوبات اللوجستية الكبيرة المرتبطة بتعليق الجانب اليوناني الرحلات الجوية مع روسيا؛ فضلاً عن الأجواء الهستيرية المعادية لروسيا؛ التي تروج لها وسائل الإعلام.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/السفارة-الروسية-في-اليونان-تدعو-المواطنين-الزائرين-إلى-اليقظة-وتوخي-الحذر-1064281239.html
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العالم, روسيا, اليونان
الخارجية الروسية تعلن 8 دبلوماسيين يونانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفيرة اليونانية لدى روسيا إلى مقر الوزارة، وتسليمها احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بتوريد اليونان أسلحة لنظام كييف، وإخطار بإعلان ثمانية دبلوماسيين يونانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في السابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران، تم استدعاء السفير اليوناني لدى روسيا، ي. ناسِيكا، التي تم تسليمها احتجاجا شديد اللهجة على خلفية نهج المواجهة من قبل السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما في ذلك، توريد أسلحة ومعدات عسكرية لنظام كييف، وإعلان عدد من الدبلوماسيين الروس في اليونان "أشخاصا غير مرغوب فيهم".
وأشار البيان إلى تلقي السفيرة مذكرة بإعلان ثمانية موظفين دبلوماسيين يونانيين في روسيا أشخاصًا غير مرغوب فيه، وضرورة مغادرتهم الأراضي الروسية في غضون ثمانية أيام.
وكان السفير الروسي لدى أثينا، أندري ماسلوف،
قد أكد في وقت سابق اليوم، على المواطنين الروس، الذين يخططون لزيارة اليونان، بأن يبقوا يقظين؛ محذرا من اعتداءات محتملة من جانب القوميين الأوكرانيين المتطرفين في هذا البلد.
وأشار السفير إلى الصعوبات اللوجستية الكبيرة المرتبطة بتعليق الجانب اليوناني الرحلات الجوية مع روسيا؛ فضلاً عن الأجواء الهستيرية المعادية لروسيا؛ التي تروج لها وسائل الإعلام.