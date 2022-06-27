https://arabic.sputniknews.com/20220627/الخطوط-العراقية-تشكل-لجنة-تحقيق-بعد-فيديو-متداول-لمسافرين-في-تركيا-1064272841.html
الخطوط العراقية تشكل لجنة تحقيق بعد فيديو متداول لمسافرين في تركيا
الخطوط العراقية تشكل لجنة تحقيق بعد فيديو متداول لمسافرين في تركيا
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم، الاثنين، عن قيام شركة الطيران العراقية العامة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن فيديو متداول لمسافرين بمطار صبيحة في تركيا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:55+0000
2022-06-27T07:55+0000
2022-06-27T07:59+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "الأنباء" العراقية بيان إدارة الشركة قالت فيه أنها تود أن توضح للرأي العام على ضوء ما تم تداوله من مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن حديث بعض المسافرين من مطار صبيحة في تركيا عن عدم وجود مقاعد كافية لنقل المسافرين على الرغم من امتلاكهم تذاكر حجز على طائرة الخطوط الجوية العراقية.وأضاف البيان أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بإشراف مباشر من قبل المدير العام للشركة من أجل الوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين في حال ثبت وجود تقصير من قبل الشركة" .وتداولت وسائل التداول الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" فيديو لمسافرين عراقيين في مطار صبيحة بتركيا يشكون تأخر رحلاتهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الخطوط العراقية تشكل لجنة تحقيق بعد فيديو متداول لمسافرين في تركيا
07:55 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم، الاثنين، عن قيام شركة الطيران العراقية العامة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن فيديو متداول لمسافرين بمطار صبيحة في تركيا.
ونقلت وكالة "الأنباء" العراقية
بيان إدارة الشركة قالت فيه أنها تود أن توضح للرأي العام على ضوء ما تم تداوله من مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن حديث بعض المسافرين من مطار صبيحة في تركيا عن عدم وجود مقاعد كافية لنقل المسافرين على الرغم من امتلاكهم تذاكر حجز على طائرة الخطوط الجوية العراقية.
وأضاف البيان أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بإشراف مباشر من قبل المدير العام للشركة من أجل الوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين في حال ثبت وجود تقصير من قبل الشركة" .
وتداولت وسائل التداول الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" فيديو لمسافرين عراقيين في مطار صبيحة بتركيا يشكون تأخر رحلاتهم.