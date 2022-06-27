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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الدفاع-الروسية-تعلن-قصف-مصنع-لإنتاج-ذخيرة-راجمات-الصواريخ-في-كييف-بأربعة-صواريخ-أصابت-هدفها-بدقة-1064294620.html
الدفاع الروسية تعلن قصف مصنع لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ في كييف بأربعة صواريخ أصابت هدفها بدقة
الدفاع الروسية تعلن قصف مصنع لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ في كييف بأربعة صواريخ أصابت هدفها بدقة
الدفاع الروسية تعلن قصف مصنع لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ في كييف بأربعة صواريخ أصابت هدفها بدقة 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:41+0000
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الدفاع الروسية تعلن قصف مصنع لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ في كييف بأربعة صواريخ أصابت هدفها بدقة

11:41 GMT 27.06.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
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الدفاع الروسية تعلن قصف مصنع لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ في كييف بأربعة صواريخ أصابت هدفها بدقة
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Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
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