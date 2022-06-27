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الرئاسة التركية تعلن التوصل إلى إجماع لإنشاء "مركز عمليات" في إسطنبول يتعلق بأزمة الحبوب
الرئاسة التركية تعلن التوصل إلى إجماع لإنشاء "مركز عمليات" في إسطنبول يتعلق بأزمة الحبوب
الرئاسة التركية تعلن التوصل إلى إجماع لإنشاء "مركز عمليات" في إسطنبول يتعلق بأزمة الحبوب 27.06.2022, سبوتنيك عربي
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09:18 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 09:19 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
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