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الرئاسة التركية تعلن التوصل إلى إجماع لإنشاء "مركز عمليات" في إسطنبول يتعلق بأزمة الحبوب
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الرئاسة التركية تعلن التوصل إلى إجماع لإنشاء "مركز عمليات" في إسطنبول يتعلق بأزمة الحبوب 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:18+0000
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الرئاسة التركية تعلن التوصل إلى إجماع لإنشاء "مركز عمليات" في إسطنبول يتعلق بأزمة الحبوب

09:18 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 09:19 GMT 27.06.2022)
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