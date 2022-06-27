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جمهورية دونيتسك الشعبية توافق على طلب الرباط التواصل مع المرتزق المغربي
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https://arabic.sputniknews.com/20220627/الرباط-ترسل-طلبا-إلى-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-من-أجل-التواصل-مع-المرتزق-المغربي-1064303806.html
جمهورية دونيتسك الشعبية توافق على طلب الرباط التواصل مع المرتزق المغربي
جمهورية دونيتسك الشعبية توافق على طلب الرباط التواصل مع المرتزق المغربي
أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن المغرب أرسل طلبا من أجل التواصل مع مرتزق مغربي مدان بتنفيذ أعمال قتالية وإرهابية إلى جانب... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:56+0000
2022-06-27T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقالت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، إن المغرب أرسل "إشارات معينة" فيما يتعلق بمرتزق من هذا البلد أدين في جمهورية دونيتسك، وقد تمت الموافقة على طلب التواصل.ونوهت نيكونوروفا في تصريحات أدلت بها على قناة "روسيا-24" التلفزيونية، إنه "على وجه الخصوص، وعلى سبيل المثال، هناك إشارات معينة من المغرب، وتحركات معينة".
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العالم

جمهورية دونيتسك الشعبية توافق على طلب الرباط التواصل مع المرتزق المغربي

13:56 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 27.06.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالمرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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يتبع
أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن المغرب أرسل طلبا من أجل التواصل مع مرتزق مغربي مدان بتنفيذ أعمال قتالية وإرهابية إلى جانب أوكرانيا، والمحتجز على أراضي دونيتسك.
وقالت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، إن المغرب أرسل "إشارات معينة" فيما يتعلق بمرتزق من هذا البلد أدين في جمهورية دونيتسك، وقد تمت الموافقة على طلب التواصل.
ونوهت نيكونوروفا في تصريحات أدلت بها على قناة "روسيا-24" التلفزيونية، إنه "على وجه الخصوص، وعلى سبيل المثال، هناك إشارات معينة من المغرب، وتحركات معينة".
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