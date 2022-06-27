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السعودية… إنشاء 4 منصات رقمية دولية يمكنها تحقيق صفقات سنوية تصل لمليار دولار
السعودية… إنشاء 4 منصات رقمية دولية يمكنها تحقيق صفقات سنوية تصل لمليار دولار
أطلقت غرفة التجارة الدولية السعودية مبادرة لإنشاء 4 منصات رقمية دولية يمكنها تحقيق صفقات سنوية تصل إلى مليار دولار. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T18:26+0000
2022-06-27T18:26+0000
2022-06-27T18:26+0000
اقتصاد
السعودية
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ووافق الاتحاد العالمي للغرف التجارية ومنظمة غرفة التجارة الدولية على مشروع المبادرة التي من المتوقع أن تحقق إيرادات سنوية تصل إلى نحو 25 مليون دولار أمريكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.وقال سيف بن عبدالله التركي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية وممثل السعودية بمنظمة غرفة التجارة الدولية أنه سيتم إطلاق المنصات الـ 4 باللغات المعتمدة للمنظمة إضافة إلى اللغة العربية.ولفت التركي إلى أن تلك المنصات ستسهم في نشر قوانين واتفاقيات التجارة الدولية والسياسة الخاصة بها، إضافة إلى القوانين التجارية لأعضاء المنظمة وعددهم نحو 142 دولة.كما ستقوم المنصات باستعراض الفرص الاستثمارية والمناطق الاقتصادية لدول مجموعة الـ 20، إضافة إلى عرض الخدمات اللوجستية للدول الأعضاء وتمثل نقطة اتصال بين العرض والطلب.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/وزير-التجارة-السعودي-توقيع-14-اتفاقية-جديدة-مع-مصر-خلال-زيارة-ولي-العهد--1063960945.html
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اقتصاد, السعودية
السعودية… إنشاء 4 منصات رقمية دولية يمكنها تحقيق صفقات سنوية تصل لمليار دولار
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أطلقت غرفة التجارة الدولية السعودية مبادرة لإنشاء 4 منصات رقمية دولية يمكنها تحقيق صفقات سنوية تصل إلى مليار دولار.
ووافق الاتحاد العالمي للغرف التجارية ومنظمة غرفة التجارة الدولية على مشروع المبادرة التي من المتوقع أن تحقق إيرادات سنوية
تصل إلى نحو 25 مليون دولار أمريكي، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وقال سيف بن عبدالله التركي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية وممثل السعودية بمنظمة غرفة التجارة الدولية أنه سيتم إطلاق المنصات الـ 4 باللغات المعتمدة للمنظمة إضافة إلى اللغة العربية.
ولفت التركي إلى أن تلك المنصات ستسهم في نشر قوانين واتفاقيات التجارة الدولية والسياسة الخاصة بها، إضافة إلى القوانين
التجارية لأعضاء المنظمة وعددهم نحو 142 دولة.
كما ستقوم المنصات باستعراض الفرص الاستثمارية
والمناطق الاقتصادية لدول مجموعة الـ 20، إضافة إلى عرض الخدمات اللوجستية للدول الأعضاء وتمثل نقطة اتصال بين العرض والطلب.