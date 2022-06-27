https://arabic.sputniknews.com/20220627/السعودية-تحدد-موعد-تحري-هلال-ذي-الحجة-1064310112.html
السعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة
السعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة
حددت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الاثنين، موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـجري. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:02+0000
2022-06-27T16:02+0000
2022-06-27T16:02+0000
أخبار السعودية اليوم
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ودعت المحكمة العليا، "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء المقبل الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأعربت المحكمة، في بيان لها، عن "أملها ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كشف موعد وقفة عرفات، بعد إجراء الحسابات الفلكية من قبل معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد.ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن الحسابات الفلكية أكدت أن وقفة عرفات للعام الهجري الحالي 1443، ستوافق يوم الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 يوليو.وأضاف القاضي أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران الجاري، وعدته 30 يوما، حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء الموافق 29 يونيو الحالي (يوم الرؤية).واختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة) وبذلك تكون غــرة شهـر "ذو الحجة" فلكيا يوم الخميس 30 يونيو الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/ارتفاع-تكاليف-الحج--في-الدول-العربية-وقطر-الأغلى-1064164425.html
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أخبار السعودية اليوم
السعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة
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حددت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الاثنين، موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـجري.
ودعت المحكمة العليا، "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء المقبل الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس
.
وأعربت المحكمة، في بيان لها، عن "أملها ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".
وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كشف موعد وقفة عرفات،
بعد إجراء الحسابات الفلكية من قبل معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط
" عن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن الحسابات الفلكية أكدت أن وقفة عرفات للعام الهجري الحالي 1443، ستوافق يوم الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 يوليو.
وأضاف القاضي أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران الجاري، وعدته 30 يوما، حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء الموافق 29 يونيو الحالي (يوم الرؤية).
واختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة) وبذلك تكون غــرة شهـر "ذو الحجة" فلكيا يوم الخميس 30 يونيو الجاري.