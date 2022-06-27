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https://arabic.sputniknews.com/20220627/السلطات-السعودية-تقرر-فرض-10-آلاف-ريال-غرامة-لإلقاء-مخلفات-البناء-1064316678.html
السلطات السعودية تقرر فرض 10 آلاف ريال غرامة لإلقاء مخلفات البناء
السلطات السعودية تقرر فرض 10 آلاف ريال غرامة لإلقاء مخلفات البناء
قررت السلطات السعودية فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال، على إلقاء مخلفات البناء في الطرق العامة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T18:30+0000
2022-06-27T18:30+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لما نشرته أمانة جدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حذرت من إلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة؛ لأنها تعرضه للغرامة.وقالت الأمانة إن قيمة المخالفات تكون حسب تقدير كل أمانة وبلدية، لافتة إلى أن المخالفة في التصنيف الأول 10 آلاف ريال، وفي التصنيف الثاني 8 آلآف، وفي التصنيف الثالث 6 آلاف ريال، وفي التصنيف الرابع 4 آلاف ريال، وفي التصنيف الخامس ألفي ريال.وعن الحق في تصحيح المخالفة، أوضحت الأمانة أن تصحيح المخالفة يكون خلال 7 أيام.
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أخبار السعودية اليوم

السلطات السعودية تقرر فرض 10 آلاف ريال غرامة لإلقاء مخلفات البناء

18:30 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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قررت السلطات السعودية فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال، على إلقاء مخلفات البناء في الطرق العامة.
ووفقا لما نشرته أمانة جدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حذرت من إلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة؛ لأنها تعرضه للغرامة.
وقالت الأمانة إن قيمة المخالفات تكون حسب تقدير كل أمانة وبلدية، لافتة إلى أن المخالفة في التصنيف الأول 10 آلاف ريال، وفي التصنيف الثاني 8 آلآف، وفي التصنيف الثالث 6 آلاف ريال، وفي التصنيف الرابع 4 آلاف ريال، وفي التصنيف الخامس ألفي ريال.
وعن الحق في تصحيح المخالفة، أوضحت الأمانة أن تصحيح المخالفة يكون خلال 7 أيام.
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