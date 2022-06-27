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السودان يصدر بيانا جديدا عن سد النهضة الإثيوبي
السودان يصدر بيانا جديدا عن سد النهضة الإثيوبي
أصدر السودان، اليوم الاثنين، بيانا جديدا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:26+0000
2022-06-27T14:26+0000
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وخلص اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة على ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين الدول الثلاث تراعي المصالح الاستراتيجية العليا بينها، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وفي الاجتماع الذي ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف في السودان، عثمان حسين عثمان، تم الاستماع إلى تنوير قدمه وزير الري والموارد المائية المكلف، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، بشأن جولة المفاوضات الثانية، التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة.وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي رسميا منذ نيسان/ أبريل 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.وترفض مصر والسودان إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي في عام 2011، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتبلغ تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/إثيوبيا-موقف-الاتحاد-الأوروبي-من-الأمن-المائي-لمصر-متحيز-وغير-مقبول-1064119451.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم العربي

السودان يصدر بيانا جديدا عن سد النهضة الإثيوبي

14:26 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / -سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020
سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020
© AFP 2022 / -
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أصدر السودان، اليوم الاثنين، بيانا جديدا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وخلص اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة على ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين الدول الثلاث تراعي المصالح الاستراتيجية العليا بينها، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وفي الاجتماع الذي ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف في السودان، عثمان حسين عثمان، تم الاستماع إلى تنوير قدمه وزير الري والموارد المائية المكلف، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، بشأن جولة المفاوضات الثانية، التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة.
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي رسميا منذ نيسان/ أبريل 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وترفض مصر والسودان إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.
ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.
وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي في عام 2011، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتبلغ تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.
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