https://arabic.sputniknews.com/20220627/السودان-يصدر-بيانا-جديدا-عن-سد-النهضة-الإثيوبي-1064305035.html

السودان يصدر بيانا جديدا عن سد النهضة الإثيوبي

السودان يصدر بيانا جديدا عن سد النهضة الإثيوبي

أصدر السودان، اليوم الاثنين، بيانا جديدا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T14:26+0000

2022-06-27T14:26+0000

2022-06-27T14:26+0000

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وخلص اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة على ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين الدول الثلاث تراعي المصالح الاستراتيجية العليا بينها، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وفي الاجتماع الذي ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف في السودان، عثمان حسين عثمان، تم الاستماع إلى تنوير قدمه وزير الري والموارد المائية المكلف، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، بشأن جولة المفاوضات الثانية، التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة.وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي رسميا منذ نيسان/ أبريل 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.وترفض مصر والسودان إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي في عام 2011، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتبلغ تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.

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أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم العربي