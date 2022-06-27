https://arabic.sputniknews.com/20220627/السويد-وفنلندا-تبحثان-في-اجتماع-مرتقب-مع-تركيا-قضية-انضمامهما-إلى-الناتو--1064271861.html
السويد وفنلندا تبحثان في اجتماع مرتقب مع تركيا قضية انضمامهما إلى الناتو
السويد وفنلندا تبحثان في اجتماع مرتقب مع تركيا قضية انضمامهما إلى الناتو
أعلنت الرئاسة الفنلدية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد اجتماع رسمي يجمع كل من قادة فنلندا والسويد وتركيا في بروكسل لبحث شروط أنقرة لقبول عضوية الدولتين... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:26+0000
2022-06-27T07:26+0000
2022-06-27T07:26+0000
العالم
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وأصدرت الرئاسة الفنلندية بيانا رسميا وجاء فيه: "سيلتقي رئيس فنلندا برئيس وزراء السويد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدري، حيث ستجري الوفود الرسمية المرحلة المقبلة من المفاوضات في بروكسل في مقر أمانة حلف شمال الأطلسي".وفي 18 مايو/ أيار، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الناتو، متخليين عن عقود من الحياد بشأن تحول في الوضع الأمني في أوروبا.رفضت تركيا النظر في عروضهم، مستشهدة بدعم هلسنكي وستوكهولم الطويل الأمد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية وتهديدا لأمنها القومي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السويد وفنلندا تبحثان في اجتماع مرتقب مع تركيا قضية انضمامهما إلى الناتو
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أعلنت الرئاسة الفنلدية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد اجتماع رسمي يجمع كل من قادة فنلندا والسويد وتركيا في بروكسل لبحث شروط أنقرة لقبول عضوية الدولتين الأوروبيتين في "الناتو".
وأصدرت الرئاسة الفنلندية بيانا رسميا وجاء فيه: "سيلتقي رئيس فنلندا برئيس وزراء السويد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدري، حيث ستجري الوفود الرسمية المرحلة المقبلة من المفاوضات في بروكسل في مقر أمانة حلف شمال الأطلسي".
وفي 18 مايو/ أيار، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الناتو، متخليين عن عقود من الحياد بشأن تحول في الوضع الأمني في أوروبا.
رفضت تركيا
النظر في عروضهم، مستشهدة بدعم هلسنكي وستوكهولم الطويل الأمد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية وتهديدا لأمنها القومي.