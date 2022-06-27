https://arabic.sputniknews.com/20220627/السيسي-يزور-سلطنة-عمان-وبعدها-يتوجه-إلى-البحرين--1064306894.html

السيسي يزور سلطنة عمان وبعدها يتوجه إلى البحرين

السيسي يزور سلطنة عمان وبعدها يتوجه إلى البحرين

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ اليوم زيارة تشمل سلطنة عمان ومملكة البحرين يبحث خلالها سبل توطيد العلاقات المصرية... 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T14:53+0000

2022-06-27T14:53+0000

2022-06-27T14:53+0000

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين"، مشيرا إلى أنه "سيبحث خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع سلطنة عمان فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها".من جانبه، أعلن الديوان الملكي في البحرين، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيستقبل الرئيس المصري والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الثلاثاء، في زيارة لمملكة البحرين لمناقشة العلاقات بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، عن المتحدث باسم الرئاسة، أن الجانبين ناقشا خلال لقاء في القاهرة، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لاسيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة".

https://arabic.sputniknews.com/20220626/من-بينها-سوريا-وإيران-هذه-الملفات-يناقشها-السيسي-في-سلطنة-عمان-1064239042.html

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أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي