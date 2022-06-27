https://arabic.sputniknews.com/20220627/العثور-على-أدلة-لإعداد-كييف-قاعدة-للناتو-تبعد-100-كم-عن-الحدود-الروسية--1064273469.html
العثور على أدلة لإعداد كييف قاعدة للناتو تبعد 100 كم عن الحدود الروسية
العثور على أدلة لإعداد كييف قاعدة للناتو تبعد 100 كم عن الحدود الروسية
أعلن نائب الرئيس الشيشاني أبتي ألاودينوف، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، العثور على أدلة على إعداد كييف قاعدة للناتو في مدينة سيفيرودونيتسك... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:12+0000
2022-06-27T08:12+0000
2022-06-27T08:20+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وأضاف: "لدينا معلومات كاملة عن الموضوع، لدينا أدلة على أن مطار مدينة سيفيرودونيتسك كان يجري إعداده كقاعدة لحلف الناتو، كان من المفترض أن يكون المطار الرئيسي للناتو على الأراضي المتاخمة لروسيا، على حدودنا، كان من المقرر نشر قواعد عسكرية مدججة بالطائرات والأسلحة والمعدات. ربما لإعداد هجوم على روسيا".يذكر أنه في عام 2020، قال وزير الدفاع الأوكراني أندريه زاغورودنيوك، إن أوكرانيا تخطط لإنشاء قاعدتين في سيفيرودونيتسك وماريوبول وفقا لمعايير الناتو، مشيرا إلى أن المسافة من سيفيرودونيتسك إلى الحدود مع روسيا حوالي 100 كيلومتر.في وقت سابق، قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار تم تحريرهما بالكامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-سيفيرودونيتسك-وعدة-مدن-محورية-في-دونباس-بالكامل-1064202870.html
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روسيا
العثور على أدلة لإعداد كييف قاعدة للناتو تبعد 100 كم عن الحدود الروسية
08:12 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 08:20 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن نائب الرئيس الشيشاني أبتي ألاودينوف، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، العثور على أدلة على إعداد كييف قاعدة للناتو في مدينة سيفيرودونيتسك على بعد 100 كم من حدود الروسية.
وأضاف: "لدينا معلومات كاملة عن الموضوع، لدينا أدلة على أن مطار مدينة سيفيرودونيتسك كان يجري إعداده كقاعدة لحلف الناتو، كان من المفترض أن يكون المطار الرئيسي للناتو على الأراضي المتاخمة لروسيا، على حدودنا، كان من المقرر نشر قواعد عسكرية مدججة بالطائرات والأسلحة والمعدات. ربما لإعداد هجوم على روسيا".
يذكر أنه في عام 2020، قال وزير الدفاع الأوكراني أندريه زاغورودنيوك، إن أوكرانيا تخطط لإنشاء قاعدتين في سيفيرودونيتسك وماريوبول وفقا لمعايير الناتو، مشيرا إلى أن المسافة من سيفيرودونيتسك إلى الحدود مع روسيا حوالي 100 كيلومتر.
في وقت سابق، قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار تم تحريرهما بالكامل.