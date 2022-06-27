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العثور على أدلة لإعداد كييف قاعدة للناتو تبعد 100 كم عن الحدود الروسية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220627/العثور-على-أدلة-لإعداد-كييف-قاعدة-للناتو-تبعد-100-كم-عن-الحدود-الروسية--1064273469.html
العثور على أدلة لإعداد كييف قاعدة للناتو تبعد 100 كم عن الحدود الروسية
العثور على أدلة لإعداد كييف قاعدة للناتو تبعد 100 كم عن الحدود الروسية
أعلن نائب الرئيس الشيشاني أبتي ألاودينوف، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، العثور على أدلة على إعداد كييف قاعدة للناتو في مدينة سيفيرودونيتسك... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:12+0000
2022-06-27T08:20+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وأضاف: "لدينا معلومات كاملة عن الموضوع، لدينا أدلة على أن مطار مدينة سيفيرودونيتسك كان يجري إعداده كقاعدة لحلف الناتو، كان من المفترض أن يكون المطار الرئيسي للناتو على الأراضي المتاخمة لروسيا، على حدودنا، كان من المقرر نشر قواعد عسكرية مدججة بالطائرات والأسلحة والمعدات. ربما لإعداد هجوم على روسيا".يذكر أنه في عام 2020، قال وزير الدفاع الأوكراني أندريه زاغورودنيوك، إن أوكرانيا تخطط لإنشاء قاعدتين في سيفيرودونيتسك وماريوبول وفقا لمعايير الناتو، مشيرا إلى أن المسافة من سيفيرودونيتسك إلى الحدود مع روسيا حوالي 100 كيلومتر.في وقت سابق، قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار تم تحريرهما بالكامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-سيفيرودونيتسك-وعدة-مدن-محورية-في-دونباس-بالكامل-1064202870.html
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العثور على أدلة لإعداد كييف قاعدة للناتو تبعد 100 كم عن الحدود الروسية

08:12 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 08:20 GMT 27.06.2022)
© Sputnik . Alexey Maishevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن نائب الرئيس الشيشاني أبتي ألاودينوف، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، العثور على أدلة على إعداد كييف قاعدة للناتو في مدينة سيفيرودونيتسك على بعد 100 كم من حدود الروسية.
وأضاف: "لدينا معلومات كاملة عن الموضوع، لدينا أدلة على أن مطار مدينة سيفيرودونيتسك كان يجري إعداده كقاعدة لحلف الناتو، كان من المفترض أن يكون المطار الرئيسي للناتو على الأراضي المتاخمة لروسيا، على حدودنا، كان من المقرر نشر قواعد عسكرية مدججة بالطائرات والأسلحة والمعدات. ربما لإعداد هجوم على روسيا".
يذكر أنه في عام 2020، قال وزير الدفاع الأوكراني أندريه زاغورودنيوك، إن أوكرانيا تخطط لإنشاء قاعدتين في سيفيرودونيتسك وماريوبول وفقا لمعايير الناتو، مشيرا إلى أن المسافة من سيفيرودونيتسك إلى الحدود مع روسيا حوالي 100 كيلومتر.
في وقت سابق، قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار تم تحريرهما بالكامل.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل
25 يونيو, 17:30 GMT
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