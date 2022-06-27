العثور على أعمق حطام سفينة في العالم بعد 77 عاما من غرقها... فيديو
13:19 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 27.06.2022)
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNAسائح يغطس بالقرب من تمثال مسيح الأعماق محاطا بمرجان ميت على قاع المحيط في مضيق فلوريدا بالقرب من كي لارجو، فلوريدا، أمريكا
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNA
تم العثور على أعمق حطام سفينة في العالم، والتي سقطت في الحرب العالمية الثانية.
وتم العثور على المدمرة في بحر الفلبين، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن سقطت خلال معركة قبالة سمر في بحر الفلبين في أكتوبر/ تشرين الأول 1944، نتيجة تعرضها لنيران يابانية.
ولم يتم اكتشاف المدمرة الأمريكية "سامي بي" من قبل العلماء، وإنما من جانب الملياردير من ولاية تكساس الأمريكية، فيكتور فيسكوفو، الذي استعان بغواصة الغوص العميق للعثور عليها.
وفيسكوفو هو مؤسس شركة الاستكشاف "Caladan Oceanic"، وأجرى 6 غطسات في المحيط الهادئ حتى عثر على "أعمق مدمرة في العالم".
وتمكن فيسكوفو من الوصول إلى المدمرة، بعدما اكتشف حطام عبارة عن قاذفة بثلاثة طوربيدات، والتي كانت فريدة من نوعها فقط بالنسبة إلى المدمرة "سامي بي".
ونشر فيسكوفو، أمس الأحد، مقطع فيديو على "تويتر" للحظة العثور على المدمرة "سامي بي"، وهي في قاع المحيط.
Another video from the survey dive on the Sammy B. This one is from the starboard side near the bridge and forward gun mounts. We kept our distance because we spotted potentially live shells in the 40mm gun, and later towards the stern, depth charges still in their racks. pic.twitter.com/DY54o6Prpx— Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 26, 2022
Some additional photos from the Sammy B. The bow, the fallen mast, the gap between fore and aft where she was hit by a battleship round, and the aft turret . . . where the brave and mortally wounded GM3 Paul H. Carr died trying to place a final round into the broken breech. pic.twitter.com/3VcZoZyPo3— Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 25, 2022
وعرفت المدمرة "سامي بي" بمواقفها البطولية ضد اليابانيين، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، واخترقت القذائف جدرانها وبدأت في الغرق.
وكان هناك 224 رجلا على متن المدمرة، قتل منهم 89 وقت غرقها، بينما طاف البقية في قوارب النجاة لمدة 50 ساعة، قبل أن يتم إنقاذهم.