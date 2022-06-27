https://arabic.sputniknews.com/20220627/القيادة-الوسطى-الأمريكية-تعلن-استهداف-قيادي-متحالف-مع-القاعدة-في-إدلب-بسوريا-1064324737.html
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف قيادي متحالف مع القاعدة في إدلب بسوريا
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف قيادي متحالف مع القاعدة في إدلب بسوريا
أعلنت قيادة القوات المركزية الوسطى الأمريكية، تنفيذ ضربة جوية في إدلب بسوريا، استهدفت أبو حمزة اليمني، القيادي بتنظيم حراس الدين المتحالف مع تنظيم القاعدة... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T23:40+0000
2022-06-27T23:40+0000
2022-06-27T23:40+0000
الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، الثلاثاء، إنه "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة في محافظة إدلب، سوريا، في 27 يونيو/حزيران، استهدفت أبو حمزة اليمني، أحد كبار قادة تنظيم (حراس الدين)، وهو تنظيم إرهابي متحالف مع القاعدة".وأضافت، " كان أبو حمزة اليمني مسافرًا بمفرده على دراجة نارية وقت الغارة.. وتشير المراجعة الأولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف قيادي متحالف مع القاعدة في إدلب بسوريا
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أعلنت قيادة القوات المركزية الوسطى الأمريكية، تنفيذ ضربة جوية في إدلب بسوريا، استهدفت أبو حمزة اليمني، القيادي بتنظيم حراس الدين المتحالف مع تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا)، لافتة إلى أنه لم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، الثلاثاء، إنه "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة في محافظة إدلب
، سوريا، في 27 يونيو/حزيران، استهدفت أبو حمزة اليمني، أحد كبار قادة تنظيم (حراس الدين)، وهو تنظيم إرهابي متحالف مع القاعدة".
وأضافت، " كان أبو حمزة اليمني مسافرًا بمفرده على دراجة نارية وقت الغارة.. وتشير المراجعة الأولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".