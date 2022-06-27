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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الكرملين-الولايات-المتحدة-لم-تخطر-روسيا-بخطط-تزويد-أوكرانيا-بأنظمة-صاروخية-متوسطة-وبعيدة-المدى--1064283547.html
الكرملين: الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بخطط تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متوسطة وبعيدة المدى
الكرملين: الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بخطط تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متوسطة وبعيدة المدى
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بخطط تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متوسطة وبعيدة... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:45+0000
2022-06-27T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لم تكن هناك إخطارات بهذا الصدد. وفيما يتعلق بأعمال الدفاع عن المصالح الوطنية، فهي قائمة باستمرار".وأضاف بيسكوف: "الأموال الروسية في الخارج تم حظرها بشكل غير قانوني وأي محاولات لاستخدامها بطريقة ما ستصبح سرقة مباشرة".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الكرملين-روسيا-تدرس-خيارات-الرد-على-خطوات-ليتوانيا-غير-الودية--1064032537.html
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الكرملين-يبقي-الخيارات-مفتوحة-أمام-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1063793478.html
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الكرملين: الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بخطط تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متوسطة وبعيدة المدى

09:45 GMT 27.06.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بخطط تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متوسطة وبعيدة المدى.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لم تكن هناك إخطارات بهذا الصدد. وفيما يتعلق بأعمال الدفاع عن المصالح الوطنية، فهي قائمة باستمرار".
وأضاف بيسكوف: "الأموال الروسية في الخارج تم حظرها بشكل غير قانوني وأي محاولات لاستخدامها بطريقة ما ستصبح سرقة مباشرة".
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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