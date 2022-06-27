https://arabic.sputniknews.com/20220627/المؤسسة-الوطنية-الليبية-للنفط-تعلن-عودة-شركة-بتروجيت-المصرية-للعمل-في-ليبيا-1064317472.html
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن عودة شركة "بتروجيت" المصرية للعمل في ليبيا
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن عودة شركة "بتروجيت" المصرية للعمل في ليبيا
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الاثنين، عودة شركة "بتروجيت" المصرية العاملة في قطاع النفط، للعمل في ليبيا بعد غياب دام 11 عاما. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T18:57+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، إن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، عقد اجتماعا مع رئيس شركة "بتروجيت" وليد لطفي، وعدد من مسؤولي الشركة في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، أعرب خلاله عن سعادته بعودة الشركة للعمل في ليبيا.وأكد صنع الله على رغبة مؤسسة النفط الليبية في إشراك "بتروجيت" ذات السمعة الحسنة، للمساهمة في إنجاز مشاريع ضخمة وفق الإمكانيات المتاحة.وبحسب البيان، أطلع صنع الله مسؤولي شركة "بتروجيت" على المشاريع الطموحة والخطط الواعدة التي تسعى المؤسسة لتنفيذها على الرغم من مشاكل الإقفالات ونقص التمويل.ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن تقدمه شركة "بتروجيت" المصرية في مجالات صيانة خطوط الغاز والبنى التحتية للموانئ، وإعادة تأهيل الحقول المغلقة والمصافي للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/ليبيا-تخسر-مليون-برميل-يوميا-مع-إغلاق-معظم-حقولها-النفطية-1063580776.html
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المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن عودة شركة "بتروجيت" المصرية للعمل في ليبيا
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أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الاثنين، عودة شركة "بتروجيت" المصرية العاملة في قطاع النفط، للعمل في ليبيا بعد غياب دام 11 عاما.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، إن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، عقد اجتماعا مع رئيس شركة "بتروجيت" وليد لطفي، وعدد من مسؤولي الشركة في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، أعرب خلاله عن سعادته بعودة الشركة للعمل في ليبيا.
وأكد صنع الله على رغبة مؤسسة النفط الليبية في إشراك "بتروجيت" ذات السمعة الحسنة، للمساهمة في إنجاز مشاريع ضخمة
وفق الإمكانيات المتاحة.
وبحسب البيان، أطلع صنع الله مسؤولي شركة "بتروجيت" على المشاريع الطموحة والخطط الواعدة التي تسعى المؤسسة لتنفيذها على الرغم من مشاكل الإقفالات ونقص التمويل.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن تقدمه شركة "بتروجيت" المصرية في مجالات صيانة خطوط الغاز
والبنى التحتية للموانئ، وإعادة تأهيل الحقول المغلقة والمصافي للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته.