عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220627/المؤسسة-الوطنية-الليبية-للنفط-تعلن-عودة-شركة-بتروجيت-المصرية-للعمل-في-ليبيا-1064317472.html
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن عودة شركة "بتروجيت" المصرية للعمل في ليبيا
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن عودة شركة "بتروجيت" المصرية للعمل في ليبيا
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الاثنين، عودة شركة "بتروجيت" المصرية العاملة في قطاع النفط، للعمل في ليبيا بعد غياب دام 11 عاما. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T18:57+0000
2022-06-27T18:57+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، إن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، عقد اجتماعا مع رئيس شركة "بتروجيت" وليد لطفي، وعدد من مسؤولي الشركة في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، أعرب خلاله عن سعادته بعودة الشركة للعمل في ليبيا.وأكد صنع الله على رغبة مؤسسة النفط الليبية في إشراك "بتروجيت" ذات السمعة الحسنة، للمساهمة في إنجاز مشاريع ضخمة وفق الإمكانيات المتاحة.وبحسب البيان، أطلع صنع الله مسؤولي شركة "بتروجيت" على المشاريع الطموحة والخطط الواعدة التي تسعى المؤسسة لتنفيذها على الرغم من مشاكل الإقفالات ونقص التمويل.ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن تقدمه شركة "بتروجيت" المصرية في مجالات صيانة خطوط الغاز والبنى التحتية للموانئ، وإعادة تأهيل الحقول المغلقة والمصافي للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/ليبيا-تخسر-مليون-برميل-يوميا-مع-إغلاق-معظم-حقولها-النفطية-1063580776.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08f3c5d6def608988ae8cc7b03067360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن عودة شركة "بتروجيت" المصرية للعمل في ليبيا

18:57 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الاثنين، عودة شركة "بتروجيت" المصرية العاملة في قطاع النفط، للعمل في ليبيا بعد غياب دام 11 عاما.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، إن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، عقد اجتماعا مع رئيس شركة "بتروجيت" وليد لطفي، وعدد من مسؤولي الشركة في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، أعرب خلاله عن سعادته بعودة الشركة للعمل في ليبيا.
وأكد صنع الله على رغبة مؤسسة النفط الليبية في إشراك "بتروجيت" ذات السمعة الحسنة، للمساهمة في إنجاز مشاريع ضخمة وفق الإمكانيات المتاحة.
وبحسب البيان، أطلع صنع الله مسؤولي شركة "بتروجيت" على المشاريع الطموحة والخطط الواعدة التي تسعى المؤسسة لتنفيذها على الرغم من مشاكل الإقفالات ونقص التمويل.
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
ليبيا تخسر مليون برميل يوميا مع إغلاق معظم حقولها النفطية
14 يونيو, 13:17 GMT
ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن تقدمه شركة "بتروجيت" المصرية في مجالات صيانة خطوط الغاز والبنى التحتية للموانئ، وإعادة تأهيل الحقول المغلقة والمصافي للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала