https://arabic.sputniknews.com/20220627/المدعي-العام-المولدوفي-يتهم-الرئيس-السابق-بالاختلاس-في-عام-2008-1064298289.html
المدعي العام المولدوفي يتهم الرئيس السابق بالاختلاس في عام 2008
المدعي العام المولدوفي يتهم الرئيس السابق بالاختلاس في عام 2008
اتهم مكتب المدعي العام في مولدوفا الرئيس السابق للبلاد إيغور دودون باختلاس الأموال أثناء شراء الكهرباء من قبل شركة "إنرجوكوم" المملوكة للدولة في عام 2008. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:49+0000
2022-06-27T12:49+0000
2022-06-27T12:49+0000
العالم
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وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام، اليوم الاثنين: "الرئيس السابق لجمهورية مولدوفا متهم بارتكاب جريمة في إطار قضية إنرجوكوم الجنائية".وتابع بيان الخدمة: "أبلغ مكتب المدعي العام أنه اليوم، 27 يونيو 2022، وجه اتهاما للرئيس السابق لمولدوفا بارتكاب جريمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة".ووفقاً للمحققين، في أوائل عام 2008، زُعم أن إدارة إنرجوكوم، المسؤولة عن تزويد مولدوفا بالكهرباء، تواطأت مع موظفي وزارة الاقتصاد والوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة وأشخاص من الخارج.يعتقد مكتب المدعي العام أنهم نفذوا معًا مخططًا سمح للمشاركين في القضية بتضخيم سعر شراء الكهرباء بشكل غير معقول.الأضرار الأولية التي لحقت بالدولة من هذا المخطط قرابة 12 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/مولدوفا-وضع-الرئيس-السابق-دودون-قيد-الإقامة-الجبرية-لمدة-30-يوما-1062734643.html
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العالم
المدعي العام المولدوفي يتهم الرئيس السابق بالاختلاس في عام 2008
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اتهم مكتب المدعي العام في مولدوفا الرئيس السابق للبلاد إيغور دودون باختلاس الأموال أثناء شراء الكهرباء من قبل شركة "إنرجوكوم" المملوكة للدولة في عام 2008.
وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام، اليوم الاثنين: "الرئيس السابق لجمهورية مولدوفا متهم بارتكاب جريمة في إطار قضية إنرجوكوم الجنائية".
وتابع بيان الخدمة: "أبلغ مكتب المدعي العام أنه اليوم، 27 يونيو 2022، وجه اتهاما للرئيس السابق لمولدوفا بارتكاب جريمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة".
ووفقاً للمحققين، في أوائل عام 2008، زُعم أن إدارة إنرجوكوم، المسؤولة عن تزويد مولدوفا بالكهرباء، تواطأت مع موظفي وزارة الاقتصاد والوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة وأشخاص من الخارج.
يعتقد مكتب المدعي العام أنهم نفذوا معًا مخططًا سمح للمشاركين في القضية بتضخيم سعر شراء الكهرباء بشكل غير معقول.
الأضرار الأولية التي لحقت بالدولة من هذا المخطط قرابة 12 مليون دولار.