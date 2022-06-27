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المشتبه به في قتل الطالبة الأردنية إيمان يقتل نفسه.. فيديو
المشتبه به في قتل الطالبة الأردنية إيمان يقتل نفسه.. فيديو
أسدل الأمن الأردني يوم الأحد، الستار على قضية مقتل الطالبة إيمان داخل إحدى الجامعات الأردنية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T00:16+0000
2022-06-27T00:16+0000
أخبار الأردن
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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة، في إحدى المزارع في منطقة بلعما، وفقا لموقع صحيفة "الغد".وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضا تسليم نفسه ومهددا بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لشاب الثلاثيني خلال هروبه وانتحاره قبل أن تصل الشرطة إليه.ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة الفيديو.وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الخميس الماضي، أن طالبة لقيت حتفها داخل جامعة خاصة شمالي عمّان، بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها.وقالت المديرية في بيان: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا".
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أخبار الأردن

المشتبه به في قتل الطالبة الأردنية إيمان يقتل نفسه.. فيديو

00:16 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / Khalil Mazraawiعناصر الشرطة يوقفون متظاهرة خلال مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، الأردن 9 مايو 2021
عناصر الشرطة يوقفون متظاهرة خلال مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، الأردن 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Khalil Mazraawi
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أسدل الأمن الأردني يوم الأحد، الستار على قضية مقتل الطالبة إيمان داخل إحدى الجامعات الأردنية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة، في إحدى المزارع في منطقة بلعما، وفقا لموقع صحيفة "الغد".
وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضا تسليم نفسه ومهددا بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لشاب الثلاثيني خلال هروبه وانتحاره قبل أن تصل الشرطة إليه.
ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة الفيديو.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الخميس الماضي، أن طالبة لقيت حتفها داخل جامعة خاصة شمالي عمّان، بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها.
وقالت المديرية في بيان: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا".
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