https://arabic.sputniknews.com/20220627/المشتبه-به-في-قتل-الطالبة-الأردنية-إيمان-يقتل-نفسه-فيديو-1064266801.html
المشتبه به في قتل الطالبة الأردنية إيمان يقتل نفسه.. فيديو
المشتبه به في قتل الطالبة الأردنية إيمان يقتل نفسه.. فيديو
أسدل الأمن الأردني يوم الأحد، الستار على قضية مقتل الطالبة إيمان داخل إحدى الجامعات الأردنية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T00:16+0000
2022-06-27T00:16+0000
2022-06-27T00:16+0000
أخبار الأردن
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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة، في إحدى المزارع في منطقة بلعما، وفقا لموقع صحيفة "الغد".وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضا تسليم نفسه ومهددا بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لشاب الثلاثيني خلال هروبه وانتحاره قبل أن تصل الشرطة إليه.ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة الفيديو.وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الخميس الماضي، أن طالبة لقيت حتفها داخل جامعة خاصة شمالي عمّان، بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها.وقالت المديرية في بيان: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
المشتبه به في قتل الطالبة الأردنية إيمان يقتل نفسه.. فيديو
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أسدل الأمن الأردني يوم الأحد، الستار على قضية مقتل الطالبة إيمان داخل إحدى الجامعات الأردنية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة، في إحدى المزارع في منطقة بلعما، وفقا لموقع
صحيفة "الغد".
وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه
، رافضا تسليم نفسه ومهددا بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لشاب الثلاثيني خلال هروبه وانتحاره قبل أن تصل الشرطة إليه.
ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة الفيديو.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الخميس الماضي، أن طالبة لقيت حتفها داخل جامعة خاصة شمالي عمّان، بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها.
وقالت المديرية في بيان: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا".