https://arabic.sputniknews.com/20220627/المنسق-العالمي-لتوزيع-لقاحات-كورونا-يبحث-مع-وزير-خارجية-السودان-تعزيز-العمل-المشترك-1064269853.html
المنسق العالمي لتوزيع لقاحات كورونا يبحث مع وزير خارجية السودان تعزيز العمل المشترك
المنسق العالمي لتوزيع لقاحات كورونا يبحث مع وزير خارجية السودان تعزيز العمل المشترك
التقى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق علي، بمكتبه صباح الأحد، تيد شيبان المُنسق العالمي لتوزيع اللقاحات الواقية من فيروس كورونا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T06:45+0000
2022-06-27T06:45+0000
2022-06-27T06:45+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال المنسق العالمي إن زيارته للسودان تأتي في إطار التأكيد على أهمية العمل المشترك بين السودان والشركاء الدوليين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وأوضح أن هؤلاء الشركاء ممثلين في مجموعة البنك الدولي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج تحالف اللقاحات GAVI يعملون مع السودان على توزيع لقاحات كورونا وتأمين وصولها للمواطنين، لاسيما أولئك الاكثر حاجة لها، في جميع أنحاء البلاد.من جانبه، قدم الوزير شرحا لجهود الحكومة السودانية لضمان تطعيم المواطنين ضد كوفيد 19.ولفت إلى أن حملة التطعيم تستهدف نصف سكان السودان، مشددا على عزم الحكومة على تذليل كافة العقبات.في المقابل أكد شيبان على استمرار دعمهم لجهود السودان في التصدي للوباء عبر تعزيز الشراكة مع السلطات السودانية والعمل وفق أولوياتها مع تقديم المزيد من الدعم المالي والفني.
https://arabic.sputniknews.com/20210324/السودان-تأكيد-إصابة-وزير-في-حكومة-حمدوك-بفيروس-كورونا-1048459085.html
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أخبار السودان اليوم
المنسق العالمي لتوزيع لقاحات كورونا يبحث مع وزير خارجية السودان تعزيز العمل المشترك
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التقى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق علي، بمكتبه صباح الأحد، تيد شيبان المُنسق العالمي لتوزيع اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.
وقال المنسق العالمي إن زيارته للسودان تأتي في إطار التأكيد على أهمية العمل المشترك بين السودان والشركاء الدوليين، بحسب وكالة الأنباء السودانية
الرسمية.
وأوضح أن هؤلاء الشركاء ممثلين في مجموعة البنك الدولي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج تحالف اللقاحات GAVI يعملون مع السودان على توزيع لقاحات كورونا وتأمين وصولها للمواطنين، لاسيما أولئك الاكثر حاجة لها، في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه، قدم الوزير شرحا لجهود الحكومة السودانية لضمان تطعيم المواطنين ضد كوفيد 19.
ولفت إلى أن حملة التطعيم تستهدف نصف سكان السودان، مشددا على عزم الحكومة على تذليل كافة العقبات.
في المقابل أكد شيبان على استمرار دعمهم لجهود السودان في التصدي للوباء عبر تعزيز الشراكة مع السلطات السودانية والعمل وفق أولوياتها مع تقديم المزيد من الدعم المالي والفني.