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https://arabic.sputniknews.com/20220627/المواطنون-المغربيون-يشتكون-من-ارتفاع-أسعار-الأضاحي-قبل-عيد-الأضحى-1064297418.html
المواطنون المغربيون يشتكون من ارتفاع أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى
المواطنون المغربيون يشتكون من ارتفاع أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى
اشتكى عدد من المواطنين المغربيين من ارتفاع أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق والمحلات بالمغرب قبل أيام قليلة قبل عيد الأضحى. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:22+0000
2022-06-27T12:22+0000
العالم العربي
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وأرجعت وكالة "هبة بريس" المغربية، ارتفاع أسعار الأضاحي مقارنة مع السنوات الماضية إلى الارتفاع إلى غلاء الأعلاف.وأشارت الوكالة إلى تزامن غلاء الأضاحي مع ارتفاع الأسعار لعدد من المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين أنهم سيضطرون لعدم اقتناء الأضحية هذه السنة بسبب الغلاء، ولتزامن هذه المناسبة مع ارتفاع الأسعار وكذا مع العطلة الصيفية ونهاية الموسم الدراسي، بحسب الوكالة.وذكر مواطنون في حديث مع الوكالة، أن عددا منهم اختار قضاء هذه المناسبة مع أفراد أسرهم وعدم اقتناء الأضحية، فيما فضل آخرون الاكتفاء باقتناء كمية محدوده من اللحم يوم العيد، لافتين إلى أن ارتفاع الأسعار منعهم هذه السنة من شراء الأضحية وكذا من إلغاء السفر في العطلة الصيفية.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الفلك-الإماراتية-تعلن-الـ9-من-يوليو-أول-أيام-عيد-الأضحى-1062639295.html
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العالم العربي

المواطنون المغربيون يشتكون من ارتفاع أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى

12:22 GMT 27.06.2022
© Photo / pixabay/Ksenia_Vysotskayaخروف في البراري الطبيعية
خروف في البراري الطبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Photo / pixabay/Ksenia_Vysotskaya
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اشتكى عدد من المواطنين المغربيين من ارتفاع أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق والمحلات بالمغرب قبل أيام قليلة قبل عيد الأضحى.
وأرجعت وكالة "هبة بريس" المغربية، ارتفاع أسعار الأضاحي مقارنة مع السنوات الماضية إلى الارتفاع إلى غلاء الأعلاف.
وأشارت الوكالة إلى تزامن غلاء الأضاحي مع ارتفاع الأسعار لعدد من المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين أنهم سيضطرون لعدم اقتناء الأضحية هذه السنة بسبب الغلاء، ولتزامن هذه المناسبة مع ارتفاع الأسعار وكذا مع العطلة الصيفية ونهاية الموسم الدراسي، بحسب الوكالة.
وذكر مواطنون في حديث مع الوكالة، أن عددا منهم اختار قضاء هذه المناسبة مع أفراد أسرهم وعدم اقتناء الأضحية، فيما فضل آخرون الاكتفاء باقتناء كمية محدوده من اللحم يوم العيد، لافتين إلى أن ارتفاع الأسعار منعهم هذه السنة من شراء الأضحية وكذا من إلغاء السفر في العطلة الصيفية.
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