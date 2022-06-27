عربي
الخرطوم تستدعي السفير الإثيوبي لديها لشجب إعدام الأسرى السودانيين
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الموت-يفجع-الفنان-المصري-عبد-العزيز-مخيون-1064290571.html
الموت يفجع الفنان المصري عبد العزيز مخيون
الموت يفجع الفنان المصري عبد العزيز مخيون
فجع الموت الفنان المصري، عبد العزيز مخيون، اليوم الاثنين، بوفاة والدته. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:54+0000
2022-06-27T10:54+0000
أخبار الفنانين في مصر
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050393434_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60c32c80b2a4a78e000dc14936fd5858.jpg
وكتب مخيون (79 عاما) عبر حسابه على "فيسبوك": توفيت إلى رحمة الله والدتي الحاجة ناهد، رحمها الله وأكرمها وتقبلها فى رحابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".وكان عبد العزيز مخيون شارك في موسم رمضان 2022 بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، والذي يجسد في أحداثه مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، محمد بديع.وفي العام الماضي، أعلن عبد العزيز مخيون إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ونقل إلى مستشفى في مدينة الإسكندرية.وأكد مخيون وقتها على أن حالته الصحية مستقرة، وأنه سيغادر المستشفى فور تماثله تماما للشفاء.وقبل عامين، تلقى مخيون تكريما عن مسيرته الفنية في حفل افتتاح الدورة الـ31 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.ومن أبرز أدوار عبد العزيز مخيون الفنية، تجسيده لشخصية الموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، في مسلسلات "أم كلثوم" و"السندريلا" و"أبو ضحكة جنان"، كذلك من أدواره المتميزة شخصية "طه السماحي" في مسلسل "ليالي الحلمية"، ودوره في مسلسل "الجماعة"، الذي يرصد تاريخ جماعة الإخوان المسلمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الموت-يفجع-كاظم-الساهر-بوفاة-زوجته-الأولى-ويتخذ-قرارا-عاجلا-1060074851.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050393434_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a9231dc5176d9681d95f8e27fc970e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات

الموت يفجع الفنان المصري عبد العزيز مخيون

10:54 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالفنان المصري، عبد العزيز مخيون
الفنان المصري، عبد العزيز مخيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
الفنان المصري، عبد العزيز مخيون
© AFP 2022 / FETHI BELAID
تابعنا عبرTelegram
فجع الموت الفنان المصري، عبد العزيز مخيون، اليوم الاثنين، بوفاة والدته.
وكتب مخيون (79 عاما) عبر حسابه على "فيسبوك": توفيت إلى رحمة الله والدتي الحاجة ناهد، رحمها الله وأكرمها وتقبلها فى رحابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان عبد العزيز مخيون شارك في موسم رمضان 2022 بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، والذي يجسد في أحداثه مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، محمد بديع.
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات أمسيات خالدة في معرض إكسبو دبي 2020، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
الموت يفجع كاظم الساهر بوفاة زوجته الأولى... ويتخذ قرارا عاجلا
18 مارس, 17:37 GMT
وفي العام الماضي، أعلن عبد العزيز مخيون إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ونقل إلى مستشفى في مدينة الإسكندرية.
وأكد مخيون وقتها على أن حالته الصحية مستقرة، وأنه سيغادر المستشفى فور تماثله تماما للشفاء.
وقبل عامين، تلقى مخيون تكريما عن مسيرته الفنية في حفل افتتاح الدورة الـ31 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.
ومن أبرز أدوار عبد العزيز مخيون الفنية، تجسيده لشخصية الموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، في مسلسلات "أم كلثوم" و"السندريلا" و"أبو ضحكة جنان"، كذلك من أدواره المتميزة شخصية "طه السماحي" في مسلسل "ليالي الحلمية"، ودوره في مسلسل "الجماعة"، الذي يرصد تاريخ جماعة الإخوان المسلمين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала