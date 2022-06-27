https://arabic.sputniknews.com/20220627/الموت-يفجع-الفنان-المصري-عبد-العزيز-مخيون-1064290571.html
الموت يفجع الفنان المصري عبد العزيز مخيون
الموت يفجع الفنان المصري عبد العزيز مخيون
فجع الموت الفنان المصري، عبد العزيز مخيون، اليوم الاثنين، بوفاة والدته. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:54+0000
2022-06-27T10:54+0000
2022-06-27T10:54+0000
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وكتب مخيون (79 عاما) عبر حسابه على "فيسبوك": توفيت إلى رحمة الله والدتي الحاجة ناهد، رحمها الله وأكرمها وتقبلها فى رحابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".وكان عبد العزيز مخيون شارك في موسم رمضان 2022 بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، والذي يجسد في أحداثه مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، محمد بديع.وفي العام الماضي، أعلن عبد العزيز مخيون إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ونقل إلى مستشفى في مدينة الإسكندرية.وأكد مخيون وقتها على أن حالته الصحية مستقرة، وأنه سيغادر المستشفى فور تماثله تماما للشفاء.وقبل عامين، تلقى مخيون تكريما عن مسيرته الفنية في حفل افتتاح الدورة الـ31 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.ومن أبرز أدوار عبد العزيز مخيون الفنية، تجسيده لشخصية الموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، في مسلسلات "أم كلثوم" و"السندريلا" و"أبو ضحكة جنان"، كذلك من أدواره المتميزة شخصية "طه السماحي" في مسلسل "ليالي الحلمية"، ودوره في مسلسل "الجماعة"، الذي يرصد تاريخ جماعة الإخوان المسلمين.
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات
الموت يفجع الفنان المصري عبد العزيز مخيون
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فجع الموت الفنان المصري، عبد العزيز مخيون، اليوم الاثنين، بوفاة والدته.
وكتب مخيون (79 عاما) عبر حسابه على "فيسبوك": توفيت إلى رحمة الله والدتي الحاجة ناهد، رحمها الله وأكرمها وتقبلها فى رحابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان عبد العزيز مخيون شارك في موسم رمضان 2022 بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، والذي يجسد في أحداثه مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، محمد بديع.
وفي العام الماضي، أعلن عبد العزيز مخيون إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ونقل إلى مستشفى في مدينة الإسكندرية.
وأكد مخيون وقتها على أن حالته الصحية مستقرة، وأنه سيغادر المستشفى فور تماثله تماما للشفاء.
وقبل عامين، تلقى مخيون تكريما عن مسيرته الفنية في حفل افتتاح الدورة الـ31 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.
ومن أبرز أدوار عبد العزيز مخيون الفنية، تجسيده لشخصية الموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، في مسلسلات "أم كلثوم" و"السندريلا" و"أبو ضحكة جنان"، كذلك من أدواره المتميزة شخصية "طه السماحي" في مسلسل "ليالي الحلمية"، ودوره في مسلسل "الجماعة"، الذي يرصد تاريخ جماعة الإخوان المسلمين.