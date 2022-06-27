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https://arabic.sputniknews.com/20220627/النفط-يواصل-مكاسبه-قبل-مناقشات-مجموعة-السبع-بشأن-الصادرات-الروسية-1064270591.html
النفط يواصل مكاسبه قبل مناقشات مجموعة السبع بشأن الصادرات الروسية
النفط يواصل مكاسبه قبل مناقشات مجموعة السبع بشأن الصادرات الروسية
واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم، الاثنين، حيث وقف المستثمرون على أهبة الاستعداد لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد تأتي بعد اجتماع قادة مجموعة الدول... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T06:56+0000
2022-06-27T06:56+0000
اقتصاد
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وذكرت صحيفة "indiatimes" الاقتصادية، أن احتمالية زيادة شح الإمدادات في السوق تلوح في الأفق، حيث سعت الحكومات الغربية إلى كل الطرق لخفض قدرة روسيا على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من أنه كان من المتوقع أيضًا أن يناقش قادة مجموعة السبع إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تصدير النفط الإيراني وضخه في الأسواق.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 113.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.73 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 11 سنتًا أو 0.1%.سجل كلا العقدين انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا لهما الأسبوع الماضي حيث عزز ارتفاع قيمة الفائدة في الاقتصادات الرئيسية مخاوف حدوث ركود كبير في اقتصادات الدول الغربية.ومع ذلك، فقد ظلت أسعار النفط مرتفعة جدًا فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم كل محاولات الدول الغربية لتخفيضه.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/وكالة-تحديد-أسعار-النفط-الروسي-هو-محض-خيال--1064244505.html
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اقتصاد

النفط يواصل مكاسبه قبل مناقشات مجموعة السبع بشأن الصادرات الروسية

06:56 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم، الاثنين، حيث وقف المستثمرون على أهبة الاستعداد لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد تأتي بعد اجتماع قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا.
وذكرت صحيفة "indiatimes" الاقتصادية، أن احتمالية زيادة شح الإمدادات في السوق تلوح في الأفق، حيث سعت الحكومات الغربية إلى كل الطرق لخفض قدرة روسيا على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من أنه كان من المتوقع أيضًا أن يناقش قادة مجموعة السبع إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تصدير النفط الإيراني وضخه في الأسواق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 113.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.73 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 11 سنتًا أو 0.1%.
سجل كلا العقدين انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا لهما الأسبوع الماضي حيث عزز ارتفاع قيمة الفائدة في الاقتصادات الرئيسية مخاوف حدوث ركود كبير في اقتصادات الدول الغربية.
ومع ذلك، فقد ظلت أسعار النفط مرتفعة جدًا فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم كل محاولات الدول الغربية لتخفيضه.
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
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