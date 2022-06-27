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https://arabic.sputniknews.com/20220627/الهلال-بطلا-للدوري-السعودي-لكرة-القدم-والأهلي-يهبط-للدرجة-الثانية-لأول-مرة-في-تاريخه-فيديو-1064322978.html
الهلال بطلا للدوري السعودي لكرة القدم والأهلي يهبط للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه... فيديو
الهلال بطلا للدوري السعودي لكرة القدم والأهلي يهبط للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه... فيديو
توج الهلال السعودي بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعد ليلة استثنائية شهدت هبوطا حزينا لأهلي جدة لأول مرة في... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T21:25+0000
2022-06-27T21:25+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحقق الهلال اللقب الثالث له على التوالي، والـ18 في تاريخه، بعد انتصار صعب أمام الفيصلي بنتيجة 2-1، فيما فشل منافسه الاتحاد، في تحقيق انتصار معنوي، واكتفى بتعادل بدون أهداف أمام الباطن.جاءت أهداف مباراة الهلال عن طريق أوديون إيجالو (هدفين) في الدقيقتين 7 و64 على التوالي، بينما سجل هدف الفيصلي اللاعب كلايسون فييرا في الدقيقة 70 من عمر المباراة.وتجرع أهلي جدة كارثة حقيقية بهبوطه لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله المخيب للآمال أمام الشباب دون أهداف، كما هبط نادي الفيصلي بخسارته أمام الهلال، لينضم إلى الأهلي والحزم إلى "دوري المظاليم".ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تحقيقا للقب الدوري السعودي برصيد 18 لقبا في مسيرته الاستثنائية بدأها في موسم 1976-1977 وصولا للقب الموسم الحالي 2021-2022.
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أخبار السعودية اليوم

الهلال بطلا للدوري السعودي لكرة القدم والأهلي يهبط للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه... فيديو

21:25 GMT 27.06.2022
© AFP 2022جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022
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توج الهلال السعودي بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعد ليلة استثنائية شهدت هبوطا حزينا لأهلي جدة لأول مرة في تاريخه.
وحقق الهلال اللقب الثالث له على التوالي، والـ18 في تاريخه، بعد انتصار صعب أمام الفيصلي بنتيجة 2-1، فيما فشل منافسه الاتحاد، في تحقيق انتصار معنوي، واكتفى بتعادل بدون أهداف أمام الباطن.
جاءت أهداف مباراة الهلال عن طريق أوديون إيجالو (هدفين) في الدقيقتين 7 و64 على التوالي، بينما سجل هدف الفيصلي اللاعب كلايسون فييرا في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
وتجرع أهلي جدة كارثة حقيقية بهبوطه لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله المخيب للآمال أمام الشباب دون أهداف، كما هبط نادي الفيصلي بخسارته أمام الهلال، لينضم إلى الأهلي والحزم إلى "دوري المظاليم".
ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تحقيقا للقب الدوري السعودي برصيد 18 لقبا في مسيرته الاستثنائية بدأها في موسم 1976-1977 وصولا للقب الموسم الحالي 2021-2022.
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