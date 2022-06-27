الهلال بطلا للدوري السعودي لكرة القدم والأهلي يهبط للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه... فيديو
© AFP 2022جماهير الهلال السعودي
© AFP 2022
توج الهلال السعودي بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعد ليلة استثنائية شهدت هبوطا حزينا لأهلي جدة لأول مرة في تاريخه.
وحقق الهلال اللقب الثالث له على التوالي، والـ18 في تاريخه، بعد انتصار صعب أمام الفيصلي بنتيجة 2-1، فيما فشل منافسه الاتحاد، في تحقيق انتصار معنوي، واكتفى بتعادل بدون أهداف أمام الباطن.
جاءت أهداف مباراة الهلال عن طريق أوديون إيجالو (هدفين) في الدقيقتين 7 و64 على التوالي، بينما سجل هدف الفيصلي اللاعب كلايسون فييرا في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
إيجالو لا يتأخر في مثل هذه المواعيد. 👏— موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) June 27, 2022
هدف أول للهلال في شباك الفيصلي. ⚽️🔥#الهلال_الفيصلي
pic.twitter.com/EodZzSVpCy
إيجالو يسجل هدف ثاني للهلال في شباك الفيصلي.⚽️⚽️— موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) June 27, 2022
لكن ما الذي فعله ميشايل في هذا الهدف؟ 😳
رائــــع 🔥#الهلال_الفيصليpic.twitter.com/3rLNmteYSj
الفيصلي يصل إلى مرمى الهلال. 🔥— موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) June 27, 2022
هدف أول عن طريق كلايسون. ⚽️
هل يفعلها عنابي سدير؟ 👀#الهلال_الفيصليpic.twitter.com/DEDdZTJlLp
وتجرع أهلي جدة كارثة حقيقية بهبوطه لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله المخيب للآمال أمام الشباب دون أهداف، كما هبط نادي الفيصلي بخسارته أمام الهلال، لينضم إلى الأهلي والحزم إلى "دوري المظاليم".
ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تحقيقا للقب الدوري السعودي برصيد 18 لقبا في مسيرته الاستثنائية بدأها في موسم 1976-1977 وصولا للقب الموسم الحالي 2021-2022.