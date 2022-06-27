https://arabic.sputniknews.com/20220627/اليابان-بصدد-تجميد-أصول-70-شخصا-وكيانا-روسيا-إضافيا-1064267324.html
اليابان بصدد تجميد أصول 70 شخصا وكيانا روسيا إضافيا
اليابان بصدد تجميد أصول 70 شخصا وكيانا روسيا إضافيا
تعتزم اليابان توسيع عقوباتها ضد موسكو، بتجميد أصول 70 شخصا وكيانا روسيا إضافيا، فضلا عن حظر الصادرات إلى 90 كيانا مرتبط بالصناعات الدفاعية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T01:34+0000
2022-06-27T01:34+0000
2022-06-27T01:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن "اليابان بصدد توسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا وستجمد أصول 70 شخصا وكيانًا إضافيًا وتحظر الصادرات إلى 90 كيانا مرتبطا بصناعة الدفاع".وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الحكومة اليابانية عددًا من العقوبات ضد روسيا، وردا على هذه العقوبات أعلنت الخارجية الروسية في 21 مارس/آذار، أن موسكو قررت رفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان، ووقف السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، والانسحاب من الحوار مع اليابان بشأن الإقامة المشتركة، وذلك ردا على خطوات طوكيو الأخيرة غير الودية تجاه روسيا.
أخبار اليابان
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان
اليابان بصدد تجميد أصول 70 شخصا وكيانا روسيا إضافيا
01:34 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 01:50 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
تعتزم اليابان توسيع عقوباتها ضد موسكو، بتجميد أصول 70 شخصا وكيانا روسيا إضافيا، فضلا عن حظر الصادرات إلى 90 كيانا مرتبط بالصناعات الدفاعية.
طوكيو - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن "اليابان بصدد توسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا
وستجمد أصول 70 شخصا وكيانًا إضافيًا وتحظر الصادرات إلى 90 كيانا مرتبطا بصناعة الدفاع".
وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الحكومة اليابانية عددًا من العقوبات ضد روسيا، وردا على هذه العقوبات أعلنت الخارجية الروسية في 21 مارس/آذار، أن موسكو قررت رفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان، ووقف السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، والانسحاب من الحوار مع اليابان بشأن الإقامة المشتركة، وذلك ردا على خطوات طوكيو الأخيرة غير الودية تجاه روسيا.