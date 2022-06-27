https://arabic.sputniknews.com/20220627/اليابان-تحذر-من-أزمة-في-الكهرباء-بسبب-ارتفاع-درجات-الحرارة-1064272997.html
اليابان تحذر من أزمة في الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة
اليابان تحذر من أزمة في الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة
حذرت السلطات اليابانية اليوم الاثنين من أزمة محتملة في الكهرباء، جراء الارتفاع القياسي في درجات الحرارة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:02+0000
2022-06-27T08:02+0000
2022-06-27T08:02+0000
الحر الشديد
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جاء ذلك في تصريحات للأمين العام المساعد للحكومة اليابانية يوشيهيكو إيسوزاكي، بحسب "فرانس برس".وطالب إيسوزاكي المواطنين بخفض استهلاك الطاقة عصرا، عندما يكون احتياطي الكهرباء في أقل مستوى له في منطقة طوكيو الكبرى، لكن الحكومة طلبت من المواطنين كذلك أخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحر وتجنب الإصابة بمضاعفات صحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية الاثنين في طوكيو حيث تظل درجة الحرارة فوق 34 درجة حتى يوم الأحد المقبل وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية.في حين أنه كان من المفترض أن يكون موسم الأمطار في أوجه في الجزء الأكبر من اليابان، أعلنت الهيئة أن الموسم انتهى في منطقة كانتو التي تشمل طوكيو.ويوم الأحد، بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مدينة إيسيساكي على مسافة مئة كيلومتر تقريبا من طوكيو، وهو أعلى مستوى يسجل في اليابان خلال شهر حزيران/يونيو.
https://arabic.sputniknews.com/20191008/الحر-الشديد-يتسبب-في-وفاة-أكثر-من-100-شخص-في-اليابان-1043088046.html
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الحر الشديد
اليابان تحذر من أزمة في الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة
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حذرت السلطات اليابانية اليوم الاثنين من أزمة محتملة في الكهرباء، جراء الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.
جاء ذلك في تصريحات للأمين العام المساعد للحكومة اليابانية يوشيهيكو إيسوزاكي، بحسب "فرانس برس".
وطالب إيسوزاكي المواطنين بخفض استهلاك الطاقة عصرا، عندما يكون احتياطي الكهرباء في أقل مستوى له في منطقة طوكيو الكبرى، لكن الحكومة طلبت من المواطنين كذلك أخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحر وتجنب الإصابة بمضاعفات صحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة
.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية الاثنين في طوكيو حيث تظل درجة الحرارة فوق 34 درجة حتى يوم الأحد المقبل وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
في حين أنه كان من المفترض أن يكون موسم الأمطار في أوجه في الجزء الأكبر من اليابان، أعلنت الهيئة أن الموسم انتهى في منطقة كانتو التي تشمل طوكيو.
ويوم الأحد، بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مدينة إيسيساكي على مسافة مئة كيلومتر تقريبا من طوكيو، وهو أعلى مستوى يسجل في اليابان خلال شهر حزيران/يونيو.