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https://arabic.sputniknews.com/20220627/باسيل-شركة-ألفاريز-أصبحت-مستعدة-للتدقيق-الجنائي-بالمصرف-المركزي-1064279887.html
باسيل: شركة ألفاريز أصبحت مستعدة للتدقيق الجنائي بالمصرف المركزي
باسيل: شركة ألفاريز أصبحت مستعدة للتدقيق الجنائي بالمصرف المركزي
أعلن رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل أن شركة تدقيق الحسابات الأمريكية ألفاريز آند مارسال أصبحت جاهزة لمباشرة التدقيق الجنائي بالمصرف... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:37+0000
2022-06-27T08:37+0000
أخبار لبنان
التيار الوطني الحر
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وكتب باسيل في تغريدة بموقع تويتر اليوم الاثنين: "أكثر من عامين مرت على إقرار الحكومة التدقيق الجنائي بمصرف لبنان! ها هي شركة ألفاريز، بالرغم من كل العراقيل والصعوبات والمماطلات، اصبحت جاهزة بلبنان لمباشرة عملها اليوم!".وأضاف رئيس التيار الوطني الحر: "معهم 12 أسبوعا لتسليم التقرير الأوّلي، الله يستر ممّا هو مخبّى علينا…لن يموت التدقيق طالما وراءه الرئيس".وقبل أيام، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين لبنانيين رسميين أن فريقا من الشركة سيصل لبنان في 27 يونيو/ حزيران، لبدء تدقيق جنائي طال انتظاره للمصرف المركزي.ومن المطالب الرئيسية للدول المانحة إجراء تدقيق جنائي لفحص المعاملات المالية السابقة للبنك لتعزيز الشفافية.وتهدف الدول المانحة من وراء هذه العملية إلى أن يسن لبنان إصلاحات قبل الإفراج عن الأموال للمساعدة في الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في العام 2019.
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أخبار لبنان, التيار الوطني الحر

باسيل: شركة ألفاريز أصبحت مستعدة للتدقيق الجنائي بالمصرف المركزي

08:37 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل أن شركة تدقيق الحسابات الأمريكية ألفاريز آند مارسال أصبحت جاهزة لمباشرة التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي.
وكتب باسيل في تغريدة بموقع تويتر اليوم الاثنين: "أكثر من عامين مرت على إقرار الحكومة التدقيق الجنائي بمصرف لبنان! ها هي شركة ألفاريز، بالرغم من كل العراقيل والصعوبات والمماطلات، اصبحت جاهزة بلبنان لمباشرة عملها اليوم!".
وأضاف رئيس التيار الوطني الحر: "معهم 12 أسبوعا لتسليم التقرير الأوّلي، الله يستر ممّا هو مخبّى علينا…لن يموت التدقيق طالما وراءه الرئيس".
وقبل أيام، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين لبنانيين رسميين أن فريقا من الشركة سيصل لبنان في 27 يونيو/ حزيران، لبدء تدقيق جنائي طال انتظاره للمصرف المركزي.
ومن المطالب الرئيسية للدول المانحة إجراء تدقيق جنائي لفحص المعاملات المالية السابقة للبنك لتعزيز الشفافية.
وتهدف الدول المانحة من وراء هذه العملية إلى أن يسن لبنان إصلاحات قبل الإفراج عن الأموال للمساعدة في الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في العام 2019.
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