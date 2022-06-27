عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220627/باشاغا-نتفاوض-مع-مجموعات-مسلحة-في-طرابلس-1064297550.html
باشاغا: نتفاوض مع مجموعات مسلحة في طرابلس
باشاغا: نتفاوض مع مجموعات مسلحة في طرابلس
كشف رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن إجراء اتصالات مع مجموعات مسلحة بالعاصمة حتى تتمكن حكومته من مباشرة مهامها من طرابلس. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:24+0000
2022-06-27T12:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063074375_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_165ff04f0e2a5349a40303d07f0787f2.jpg
وقال باشاغا في تصريحات صحفية، إنه يتفاوض حاليا مع مجموعة مسلحة أو مجموعتين في طرابلس للانضمام إلى حكومته والمشاركة فيها، بحسب موقع "الوسط".وأضاف باشاغا أن الحكومة المكلفة "أتت للبناء والإصلاح والانتخابات.. وليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، لكن المسؤول هو السلطات القضائية والنيابية".وأشار رئيس الحكومة المكلف من البرلمان "طلبنا من قادة كتائب ونخب سياسية الانضمام لنا والمشاركة والاندماج".لكنه أكد ضرورة أن يكون طريق حكومته هو طريق الدولة وليس طريق الميليشيات أو القوى الموازية أو الفساد.وكان مجلس النواب الليبي قد منح الثقة في فبراير/ شباط لرئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أكد أكثر من مرة أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/ليبيا-الدبيبة-يقيل-إدارة-الشركة-العامة-للكهرباء-بسبب-انقطاعات-التيار-1064249542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063074375_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ac5d04d96755a5a61c3476bf00a03e59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

باشاغا: نتفاوض مع مجموعات مسلحة في طرابلس

12:24 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 27.06.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرTelegram
كشف رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن إجراء اتصالات مع مجموعات مسلحة بالعاصمة حتى تتمكن حكومته من مباشرة مهامها من طرابلس.
وقال باشاغا في تصريحات صحفية، إنه يتفاوض حاليا مع مجموعة مسلحة أو مجموعتين في طرابلس للانضمام إلى حكومته والمشاركة فيها، بحسب موقع "الوسط".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
ليبيا... الدبيبة يقيل إدارة الشركة العامة للكهرباء بسبب انقطاعات التيار
أمس, 17:43 GMT
وأضاف باشاغا أن الحكومة المكلفة "أتت للبناء والإصلاح والانتخابات.. وليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، لكن المسؤول هو السلطات القضائية والنيابية".
وأشار رئيس الحكومة المكلف من البرلمان "طلبنا من قادة كتائب ونخب سياسية الانضمام لنا والمشاركة والاندماج".
لكنه أكد ضرورة أن يكون طريق حكومته هو طريق الدولة وليس طريق الميليشيات أو القوى الموازية أو الفساد.
وكان مجلس النواب الليبي قد منح الثقة في فبراير/ شباط لرئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أكد أكثر من مرة أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала