https://arabic.sputniknews.com/20220627/باشاغا-نتفاوض-مع-مجموعات-مسلحة-في-طرابلس-1064297550.html
باشاغا: نتفاوض مع مجموعات مسلحة في طرابلس
باشاغا: نتفاوض مع مجموعات مسلحة في طرابلس
كشف رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن إجراء اتصالات مع مجموعات مسلحة بالعاصمة حتى تتمكن حكومته من مباشرة مهامها من طرابلس. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:24+0000
2022-06-27T12:24+0000
2022-06-27T12:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال باشاغا في تصريحات صحفية، إنه يتفاوض حاليا مع مجموعة مسلحة أو مجموعتين في طرابلس للانضمام إلى حكومته والمشاركة فيها، بحسب موقع "الوسط".وأضاف باشاغا أن الحكومة المكلفة "أتت للبناء والإصلاح والانتخابات.. وليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، لكن المسؤول هو السلطات القضائية والنيابية".وأشار رئيس الحكومة المكلف من البرلمان "طلبنا من قادة كتائب ونخب سياسية الانضمام لنا والمشاركة والاندماج".لكنه أكد ضرورة أن يكون طريق حكومته هو طريق الدولة وليس طريق الميليشيات أو القوى الموازية أو الفساد.وكان مجلس النواب الليبي قد منح الثقة في فبراير/ شباط لرئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أكد أكثر من مرة أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/ليبيا-الدبيبة-يقيل-إدارة-الشركة-العامة-للكهرباء-بسبب-انقطاعات-التيار-1064249542.html
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أخبار ليبيا اليوم
باشاغا: نتفاوض مع مجموعات مسلحة في طرابلس
12:24 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
كشف رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن إجراء اتصالات مع مجموعات مسلحة بالعاصمة حتى تتمكن حكومته من مباشرة مهامها من طرابلس.
وقال باشاغا في تصريحات صحفية، إنه يتفاوض حاليا مع مجموعة مسلحة أو مجموعتين في طرابلس للانضمام إلى حكومته والمشاركة فيها، بحسب موقع "الوسط"
.
وأضاف باشاغا أن الحكومة المكلفة "أتت للبناء والإصلاح والانتخابات.. وليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، لكن المسؤول هو السلطات القضائية والنيابية".
وأشار رئيس الحكومة المكلف من البرلمان "طلبنا من قادة كتائب ونخب سياسية الانضمام لنا والمشاركة والاندماج".
لكنه أكد ضرورة أن يكون طريق حكومته هو طريق الدولة وليس طريق الميليشيات أو القوى الموازية أو الفساد.
وكان مجلس النواب الليبي قد منح الثقة في فبراير/ شباط لرئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أكد أكثر من مرة أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.