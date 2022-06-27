https://arabic.sputniknews.com/20220627/بريطانيا-تستبدل-تأشيرة-دخول-الخليجيين-إليها-بتصريح-إلكتروني-يصدر-خلال-دقائق--1064305697.html
بريطانيا تستبدل تأشيرة دخول الخليجيين إليها بتصريح إلكتروني يصدر خلال دقائق
بريطانيا تستبدل تأشيرة دخول الخليجيين إليها بتصريح إلكتروني يصدر خلال دقائق
قالت وزارة الداخلية في بيان يوم الاثنين إن المملكة المتحدة ستلغي شرط التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في زيارة البلاد في عام 2023 ، مما... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:45+0000
2022-06-27T14:45+0000
2022-06-27T14:49+0000
مجلس التعاون الخليجي
بريطانيا
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ووفقا لتقارير إعلامية أكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن هذه الخطوة تعني أن دول الخليج ستكون من بين أوائل الدول في العالم التي تستفيد من اتفاقيات الوصول للسفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة".وقالت: "أولويتنا الأولى هي أمن حدود المملكة المتحدة، ومن خلال إطلاق اتفاقيات ETA، يمكننا ضمان حصول كل شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة على إذن للقيام بذلك قبل السفر ورفض أولئك الذين يشكلون تهديدًا.ويُعد مخطط ETA جزءًا أساسيًا من تحرك حكومة المملكة المتحدة للحصول على حدود رقمية بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وسيطبق على نطاق واسع على الركاب الذين يزورون المملكة المتحدة أو يمرون عبرها والذين لا يحتاجون حاليًا إلى تأشيرة للإقامات القصيرة، أو لا يحتاجون إليها.وقالت مصادر دبلوماسية لجريدة القبس الكويتية إن إلغاء التأشيرة سيكون خلال العام القادم 2023، مؤكدة أن استبدال تلك التأشيرة بإجراء آخر خلال العام نفسه.وأشارت إلى أن "هذا التصريح سيكون ساري المفعول لمدة ممتدة ومتعدد السفر أيضاً للزيارات قصيرة المدى، والتي تقل عن 180 يوماً لدواعي السياحة وبعض الأنشطة التجارية".
https://arabic.sputniknews.com/20211122/بريطانيا-تتفاوض-مع-دول-الخليج-لعقد-اتفاقية-للتجارة-الحرة-1050771115.html
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مجلس التعاون الخليجي, بريطانيا
بريطانيا تستبدل تأشيرة دخول الخليجيين إليها بتصريح إلكتروني يصدر خلال دقائق
14:45 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الداخلية في بيان يوم الاثنين إن المملكة المتحدة ستلغي شرط التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في زيارة البلاد في عام 2023 ، مما يجعلها أول الدول التي تستفيد من نظام التأشيرات الجديد للمملكة المتحدة.
ووفقا لتقارير إعلامية
أكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن هذه الخطوة تعني أن دول الخليج ستكون من بين أوائل الدول في العالم التي تستفيد من اتفاقيات الوصول للسفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة".
22 نوفمبر 2021, 08:00 GMT
وقالت: "أولويتنا الأولى هي أمن حدود المملكة المتحدة، ومن خلال إطلاق اتفاقيات ETA، يمكننا ضمان حصول كل شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة على إذن للقيام بذلك قبل السفر ورفض
أولئك الذين يشكلون تهديدًا.
وأوضحت أنه "قبل تقديم ETAs في عام 2023 ، يمكن للمسافرين من دول الخليج الاستمرار في استخدام الإعفاءات الإلكترونية للتأشيرة والتي يمكن إكمالها عبر الإنترنت قبل زيارتهم إلى المملكة المتحدة.
ويُعد مخطط ETA جزءًا أساسيًا من تحرك حكومة المملكة المتحدة للحصول على حدود رقمية بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وسيطبق على نطاق واسع على الركاب الذين يزورون المملكة المتحدة أو يمرون عبرها والذين لا يحتاجون حاليًا إلى تأشيرة للإقامات القصيرة، أو لا يحتاجون إليها.
وقالت مصادر دبلوماسية لجريدة القبس
الكويتية إن إلغاء التأشيرة سيكون خلال العام القادم 2023، مؤكدة أن استبدال تلك التأشيرة بإجراء آخر خلال العام نفسه.
وعن هذا الإجراء البديل قالت المصادر إنه "عبارة عن تصريح سفر بحيث يقوم المسافر الراغب في السفر إلى بريطانيا بملء بياناته من خلال تطبيق، وسيتم الرد على الطلب خلال دقائق".
وأشارت إلى أن "هذا التصريح سيكون ساري المفعول لمدة ممتدة ومتعدد السفر أيضاً للزيارات قصيرة المدى، والتي تقل عن 180 يوماً لدواعي السياحة وبعض الأنشطة التجارية
".