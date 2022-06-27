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https://arabic.sputniknews.com/20220627/بعد-إعدام-جنوده-في-إثيوبيا-مقارنة-بين-الجيشين-السوداني-والإثيوبي-في-2022-1064307564.html
بعد إعدام جنوده في إثيوبيا... مقارنة بين الجيشين السوداني والإثيوبي في 2022
بعد إعدام جنوده في إثيوبيا... مقارنة بين الجيشين السوداني والإثيوبي في 2022
توترت الأوضاع بين السودان وإثيوبيا في الآونة الأخيرة وشهدت مؤخرا اشتباكات بين قوات البلدين، كما اتهم الجيش السوداني جيش إثيوبيا بإعدام 7 من الجنود السودانيين... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T15:10+0000
2022-06-27T15:10+0000
رصد عسكري
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وقال الجيش السوداني، أمس الأحد، إن إعدام إثيوبيا لجنود سودانيين أسرى يتنافى مع القوانين والأعراف العسكرية ومع القانون الدولي الإنساني.ما هي القدرات العسكرية للجيشين؟يصنف الجيش السوداني في المرتبة رقم 73 عالميا بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 65 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.الجيش السودانييصل عدد جنود الجيش السوداني إلى 205 ألف جندي بينهم 100 ألف جندي عامل و50 ألف جندي احتياطي إضافة إلى 55 ألف قوات شبه عسكرية.يمتلك السودان قوات جوية تضم 192 طائرة حربية بينها 45 مقاتلة و38 طائرة هجومية و25 طائرة نقل عسكري و12 طائرة تدريب و72 مروحية بينها 43 مروحية هجومية.يتكون الأسطول البحري السوداني من 18 وحدة بحرية.وتتجاوز ميزانية دفاع الجيش السوداني 287 مليون دولار.الجيش الإثيوبييصل عدد جنود الجيش الإثيوبي 150 ألف جندي جميعهم قوات عاملة ولا توجد قوات احتياطية.تتكون القوات الجوية الإثيوبية من 90 طائرة حربية بينها 23 مقاتلة وطائرة اعتراضية و9 طائرات نقل عسكري و26 طائرة تدريب و32 مروحية بينها 7 مروحيات هجومية.تضم القوات البرية الإثيوبية 340 دبابة و110 مدرعة و67 مدفع ذاتي الحركة و470 مدفع ميداني و183 راجمة صواريخ.تصل ميزانية الجيش الإثيوبي إلى 538 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/السودان-يتهم-إثيوبيا-بإعدام-7-جنود-والجيش-يقول-إن-الواقعة-لن-تمر-دون-رد-1064266120.html
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الجيش-السوداني-يرسل-تعزيزات-إلى-الحدود-مع-إثيوبيا-بعد-اشتباكات-أسفرت-عن-فقدان-7-جنود-وإصابة-آخر-1064098363.html
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رصد عسكري

بعد إعدام جنوده في إثيوبيا... مقارنة بين الجيشين السوداني والإثيوبي في 2022

15:10 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASأحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة
أحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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توترت الأوضاع بين السودان وإثيوبيا في الآونة الأخيرة وشهدت مؤخرا اشتباكات بين قوات البلدين، كما اتهم الجيش السوداني جيش إثيوبيا بإعدام 7 من الجنود السودانيين الذين أسرهم.
وقال الجيش السوداني، أمس الأحد، إن إعدام إثيوبيا لجنود سودانيين أسرى يتنافى مع القوانين والأعراف العسكرية ومع القانون الدولي الإنساني.

ما هي القدرات العسكرية للجيشين؟

يصنف الجيش السوداني في المرتبة رقم 73 عالميا بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 65 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

الجيش السوداني

يصل عدد جنود الجيش السوداني إلى 205 ألف جندي بينهم 100 ألف جندي عامل و50 ألف جندي احتياطي إضافة إلى 55 ألف قوات شبه عسكرية.
عناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
السودان يتهم إثيوبيا بإعدام 7 جنود.. والجيش يقول إن الواقعة لن تمر دون رد
أمس, 22:08 GMT
يمتلك السودان قوات جوية تضم 192 طائرة حربية بينها 45 مقاتلة و38 طائرة هجومية و25 طائرة نقل عسكري و12 طائرة تدريب و72 مروحية بينها 43 مروحية هجومية.
تضم القوات البرية السودانية 360 دبابة و207 مدرعة و10 مدافع ذاتية الحركة و389 مدفع ميداني و30 راجمة صواريخ.
يتكون الأسطول البحري السوداني من 18 وحدة بحرية.
وتتجاوز ميزانية دفاع الجيش السوداني 287 مليون دولار.

الجيش الإثيوبي

يصل عدد جنود الجيش الإثيوبي 150 ألف جندي جميعهم قوات عاملة ولا توجد قوات احتياطية.
تتكون القوات الجوية الإثيوبية من 90 طائرة حربية بينها 23 مقاتلة وطائرة اعتراضية و9 طائرات نقل عسكري و26 طائرة تدريب و32 مروحية بينها 7 مروحيات هجومية.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
الجيش السوداني يرسل تعزيزات إلى الحدود مع إثيوبيا بعد اشتباكات أسفرت عن فقدان 7 جنود وإصابة آخر
23 يونيو, 12:40 GMT
تضم القوات البرية الإثيوبية 340 دبابة و110 مدرعة و67 مدفع ذاتي الحركة و470 مدفع ميداني و183 راجمة صواريخ.
تصل ميزانية الجيش الإثيوبي إلى 538 مليون دولار.
© Sputnikبالأرقام...مقارنة بين الجيشين المصري والإثيوبي
بالأرقام...مقارنة بين الجيشين المصري والإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
بالأرقام...مقارنة بين الجيشين المصري والإثيوبي
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