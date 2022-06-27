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بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بعثة الناتو لتطوير الجيش العراقي
بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بعثة الناتو لتطوير الجيش العراقي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية توقيع مذكرة تفاهم مشترك، اليوم الاثنين، مع بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:04+0000
2022-06-27T13:04+0000
أخبار العراق اليوم
الناتو
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وقالت الوزارة في بيان إن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله، وقع مذكرة تفاهم مع قائد بعثة حلف الناتو الجنرال جيوفاني م. اينوتشي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم وتطوير النظام اللوجستي للقوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها على كافة الأصعدة.وذكر بيان الوزارة أن المذكرة تهدف لاستمرار التعاون بين الجانبين واللحاق بركب الدول المنضوية تحت مظلتها لإمداد المؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة ترفع من قدرات الجيش العراقي والاستعداد القتالي في جميع المستويات.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن توقيع المذكرة لم يأتِ بشكل مفاجئ ولكن سبقته مراحل طويلة امتدت لعام تخللها اجتماعات ولقاءات متواصلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الجيش-الأمريكي-ينقل-أسلحة-إلى-سوريا-ومسلحوه-يحفرون-نفقا-طوله-12-كم-مع-العراق-1063935397.html
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أخبار العراق اليوم, الناتو

بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بعثة الناتو لتطوير الجيش العراقي

13:04 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeعملية عسكرية لقوات الجيش العراقي في منطقة القيارة في العراق
عملية عسكرية لقوات الجيش العراقي في منطقة القيارة في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية توقيع مذكرة تفاهم مشترك، اليوم الاثنين، مع بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق.
وقالت الوزارة في بيان إن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله، وقع مذكرة تفاهم مع قائد بعثة حلف الناتو الجنرال جيوفاني م. اينوتشي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم وتطوير النظام اللوجستي للقوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها على كافة الأصعدة.
وذكر بيان الوزارة أن المذكرة تهدف لاستمرار التعاون بين الجانبين واللحاق بركب الدول المنضوية تحت مظلتها لإمداد المؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة ترفع من قدرات الجيش العراقي والاستعداد القتالي في جميع المستويات.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن توقيع المذكرة لم يأتِ بشكل مفاجئ ولكن سبقته مراحل طويلة امتدت لعام تخللها اجتماعات ولقاءات متواصلة.
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