https://arabic.sputniknews.com/20220627/بـ-897-طائرة-حربية-السعودية-بين-أضخم-12-قوة-جوية-في-العالم-1064312013.html
بـ 897 طائرة حربية… السعودية بين أضخم 12 قوة جوية في العالم
بـ 897 طائرة حربية… السعودية بين أضخم 12 قوة جوية في العالم
تمتلك السعودية ثاني أضخم قوة جوية عربية ويحتل سلاح الجو السعودي المرتبة رقم 12 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم في 2022. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:42+0000
2022-06-27T16:42+0000
2022-06-27T16:42+0000
رصد عسكري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ويأتي تصنيف القوات الجوية الملكية السعودية عربيا بعد القوات القوات الجوية المصرية، ويمتلك سلاح الجو الملكي السعودي 897 طائرة حربية.ويقول تقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إن القوات الجوية السعودية تمتلك أسطول طائرات هجومية مكون من 81 طائرة هجومية ويصنف في المرتبة رقم 9 عالميا.أما أسطول طائرات النقل العسكري السعودي فيصنف في المرتبة رقم 14 عالميا ويضم 49 طائرة نقل عسكري وهو ذات الترتيب لطائرات التدريب التي تضم 190 طائرة.وتمتلك السعودية 14 طائرة مهام خاصة تجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا وأسطول طائرات تزود بالوقود يضم 22 طائرة ويجعل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميا في هذا النوع من الطائرات.وفيما يتعلق بسلاح المروحيات السعودي فيضم 258 مروحية تجعلها في المرتبة رقم 15 عالميا بينها 34 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 18 عالميا.ويوجد في السعودية 214 مطارا في الخدمة ما يجعل المملكة بين 25 دولة تمتلك أكبر عدد من المطارات في العالم.
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رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم
بـ 897 طائرة حربية… السعودية بين أضخم 12 قوة جوية في العالم
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تمتلك السعودية ثاني أضخم قوة جوية عربية ويحتل سلاح الجو السعودي المرتبة رقم 12 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم في 2022.
ويأتي تصنيف القوات الجوية الملكية السعودية عربيا بعد القوات القوات الجوية المصرية، ويمتلك سلاح الجو الملكي السعودي 897 طائرة حربية.
ويقول تقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إن القوات الجوية السعودية تمتلك أسطول طائرات هجومية مكون من 81 طائرة هجومية ويصنف في المرتبة رقم 9 عالميا.
كما تمتلك المملكة أسطول من المقاتلات الحربية والطائرات الاعتراضية
يضم 283 ويصنف أيضا في المرتبة رقم 9 عالميا.
أما أسطول طائرات النقل العسكري السعودي فيصنف في المرتبة رقم 14 عالميا ويضم 49 طائرة نقل عسكري وهو ذات الترتيب لطائرات التدريب التي تضم 190 طائرة.
وتمتلك السعودية 14 طائرة مهام خاصة
تجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا وأسطول طائرات تزود بالوقود يضم 22 طائرة ويجعل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميا في هذا النوع من الطائرات.
وفيما يتعلق بسلاح المروحيات السعودي فيضم 258 مروحية تجعلها في المرتبة رقم 15 عالميا بينها 34 مروحية هجومية
تجعلها في المرتبة رقم 18 عالميا.
ويوجد في السعودية 214 مطارا في الخدمة ما يجعل المملكة بين 25 دولة تمتلك أكبر عدد من المطارات في العالم.