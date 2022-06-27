https://arabic.sputniknews.com/20220627/بيسكوف-مزاعم-عدم-قدرة-موسكو-على-الوفاء-بالتزاماتها-الخارجية-غير-صحيحة-1064290326.html
بيسكوف: مزاعم عدم قدرة موسكو على الوفاء بالتزاماتها الخارجية غير صحيحة
بيسكوف: مزاعم عدم قدرة موسكو على الوفاء بالتزاماتها الخارجية غير صحيحة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تعتبر مزاعم تخلفها عن سداد ديونها الخارجية غير صحيحة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:53+0000
2022-06-27T10:53+0000
2022-06-27T10:54+0000
روسيا
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وأكد بيسكوف للصحفيين أن موقف القيادة الروسية معروف مسبقا وأنه يكمن في حقيقة أن الغرب قام بحظر الأصول المالية بشكل غير قانوني وهناك محاولات لاستخدام هذه الأموال.وأضاف بيسكوف قائلا: "في الأساس هذه الاجراءات تعني السرقة، فادعاءات التخلف عن السداد هذه أيضًا غير مبررة على الإطلاق في هذه الحالة، لأن السداد الضروري بالعملة الأجنبية تم إرجاعه في مايو/ أيار".وخلص المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه "لا يوجد سبب يدعو إلى وصف هذا الوضع بأنه تقصير".وزعمت وكالة بلومبرغ أن روسيا تعاني لأول مرة منذ عام 1918 مشاكل في مدفوعاتها الخارجية، وأنها لم تتمكن من تغطية مدفوعات مستحقة السداد في ليل الأحد - الاثنين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: مزاعم عدم قدرة موسكو على الوفاء بالتزاماتها الخارجية غير صحيحة
10:53 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 10:54 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تعتبر مزاعم تخلفها عن سداد ديونها الخارجية غير صحيحة.
وأكد بيسكوف للصحفيين أن موقف القيادة الروسية معروف مسبقا وأنه يكمن في حقيقة أن الغرب قام بحظر الأصول المالية بشكل غير قانوني وهناك محاولات لاستخدام هذه الأموال.
وأضاف بيسكوف قائلا: "في الأساس هذه الاجراءات تعني السرقة، فادعاءات التخلف عن السداد هذه أيضًا غير مبررة على الإطلاق في هذه الحالة، لأن السداد الضروري بالعملة الأجنبية تم إرجاعه في مايو/ أيار".
وخلص المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه "لا يوجد سبب يدعو إلى وصف هذا الوضع بأنه تقصير".
وزعمت وكالة بلومبرغ
أن روسيا تعاني لأول مرة منذ عام 1918 مشاكل في مدفوعاتها الخارجية، وأنها لم تتمكن من تغطية مدفوعات مستحقة السداد في ليل الأحد - الاثنين.