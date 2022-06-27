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https://arabic.sputniknews.com/20220627/تايوان-والولايات-المتحدة-تبحثان-تطوير-العلاقات-التجارية-بينهما-1064304760.html
تايوان والولايات المتحدة تبحثان "تطوير العلاقات التجارية" بينهما
تايوان والولايات المتحدة تبحثان "تطوير العلاقات التجارية" بينهما
قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن تايوان والولايات المتحدة ستجريان محادثات تجارية اليوم الاثنين، في إطار جديد متفق عليه. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:24+0000
2022-06-27T14:24+0000
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وذكر المكتب، أن نائبة الممثل التجاري الأمريكي سارة بيانكي ستلتقي بكبير المفاوضين التجاريين للجزيرة، جون دينغ، لمناقشة مبادرة بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين، دون مزيد من التفاصيل، بحسب "رويترز".كشف النقاب عن المبادرة هذا الشهر، بعد أيام فقط من استبعاد إدارة بايدن الجزيرة التي تطالب بها الصين من خطتها الاقتصادية التي تركز على آسيا والمصممة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، وتعرف باسم الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال دينغ لوكالة "رويترز" إن تايوان ما زالت تأمل في إبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف.ليس للولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان، المنتج الرئيسي لأشباه الموصلات، لكنها تكثف مشاركتها في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى عزلها عن المؤسسات العالمية، باعتبارها منطقة تابعة لسيادتها وجزء من أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/السفير-الصيني-في-فرنسا-الصين-تعتزم-استعادة-تايوان-بأي-وسيلة-1064191598.html
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

تايوان والولايات المتحدة تبحثان "تطوير العلاقات التجارية" بينهما

14:24 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / SAM YEHرئيسة تايوان تساي إينج
رئيسة تايوان تساي إينج - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
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قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن تايوان والولايات المتحدة ستجريان محادثات تجارية اليوم الاثنين، في إطار جديد متفق عليه.
وذكر المكتب، أن نائبة الممثل التجاري الأمريكي سارة بيانكي ستلتقي بكبير المفاوضين التجاريين للجزيرة، جون دينغ، لمناقشة مبادرة بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين، دون مزيد من التفاصيل، بحسب "رويترز".
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
محادثات بوتين وبايدن
السفير الصيني في فرنسا: الصين تعتزم استعادة تايوان بأي وسيلة
25 يونيو, 13:02 GMT
كشف النقاب عن المبادرة هذا الشهر، بعد أيام فقط من استبعاد إدارة بايدن الجزيرة التي تطالب بها الصين من خطتها الاقتصادية التي تركز على آسيا والمصممة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، وتعرف باسم الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال دينغ لوكالة "رويترز" إن تايوان ما زالت تأمل في إبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف.
ليس للولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان، المنتج الرئيسي لأشباه الموصلات، لكنها تكثف مشاركتها في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى عزلها عن المؤسسات العالمية، باعتبارها منطقة تابعة لسيادتها وجزء من أراضيها.
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