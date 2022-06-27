https://arabic.sputniknews.com/20220627/تراجع-واردات-مصر-من-القمح-بنسبة-23-1064300227.html

تراجع واردات مصر من القمح بنسبة 23%

تراجع واردات مصر من القمح بنسبة 23%

أفاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية بأن واردات مصر من القمح تراجعت خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنسبة 23.6% إلى نحو 3.01 مليون طن، مقابل 3.94 مليون... 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T13:18+0000

2022-06-27T13:18+0000

2022-06-27T13:18+0000

مصر

أخبار مصر الآن

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وبحسب موقع "مصراوي" فقد أرجع التقرير هذا الانخفاض إلى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة وتقلبات متزايدة في السوق.وأوضح التقرير أنه رغم تنويع مصر مصادرها من القمح إلا أن روسيا كانت أكبر مورد لمصر خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنحو 1.5 مليون طن، لكن هذه الكميات متراجعة مقارنة بـ 2.17 مليون طن في نفس الفترة العام الماضي.وجاءت رومانيا كثاني أكبر موردي القمح إلى مصر في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار الماضيين بنحو 707 آلاف طن مقارنة بنحو 514.3 ألف طن العام الماضي، كما استوردت مصر من أوكرانيا نحو 469 ألف طن قمح في أول 5 أشهر من العام الجاري، وهو تراجع كبير في الكميات مقارنة بـ 789.2 ألف طن في نفس الفترة العام الماضي.وأشاد التقرير بأنه لم يلحظ أي نقص في القمح أو الدقيق أو الخبز في المخابز والأسواق المصرية أو في متاجر البيع بالتجزئة التجارية، حيث اشترت مصر نحو 3.7 مليون طن من القمح من فلاحيها بحلول يونيو الجاري.يذكر أن مصر تستهدف استيراد 10 ملايين طن قمح، تتوزع بين 5 ملايين طن للحكومة ومثلهم للقطاع الخاص خلال الستة أشهر المقبلة، بحسب ما ذكره علي المصيلحي، وزير التموين المصري.وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على نحو 30% من إجمالي صادرات القمح العالمية، وهما موردان أساسيان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسببت العملية الروسية فى أوكرانيا في اضطرابات كبيرة للأسواق العالمية للقمح، وارتفاع أسعار القمح.

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