https://arabic.sputniknews.com/20220627/تسريبات-تكشف-عن-طوفان-من-الأجهزة-الجديدة-تستعد-آبل-لطرحها-1064285623.html

تسريبات تكشف عن "طوفان" من الأجهزة الجديدة تستعد "آبل" لطرحه في الأسواق

تسريبات تكشف عن "طوفان" من الأجهزة الجديدة تستعد "آبل" لطرحه في الأسواق

كشفت تقارير أن شركة "آبل" تستعد لطرح عدد كبير من الأجهزة الجديدة بين موسم الخريف القادم وبداية العام الجديد 2023. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T10:25+0000

2022-06-27T10:25+0000

2022-06-27T10:29+0000

شركة آبل

مجتمع

منوعات

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ووصفه المحرر في وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، مارك جورمان، بأنه "طوفان" من المنتجات سيشمل 4 هواتف من سلسلة "آيفون 14"، ومجموعة من حواسيب "آيباد" الجديدة، و3 ساعات "آبل"، والعديد من أجهزة "ماك"، وزوجا من سماعات "إير بودز برو" المحدثة، و "هوم بود"، و طرازا جديدا من "آبل تي في" معزز المواصفات."آيفون" أكثر قوةوفيما أكد جورمان أن "آبل" ستطرح بالفعل هاتف "آيفون 14" مع قرب نهاية عام 2022، إلا أنه كشف لأول مرة أن طرازي "برو" و"برو ماكس" فقط سيتم تزويدهما بشريحة "A16" الجديدة الأكثر قوة.وأضاف أنه من المفترض أن تأتي طرازات "آيفون 14 برو" مع مستشعر كاميرا بدقة 48 ميغا بيكسل، وشق جديد يتميز بفتحة على شكل حبة لمعرّف الوجه، بالإضافة إلى كاميرا "سيلفي" ذات ثقب.ويشير مارك جورمان إلى أن طراز "آيفون 14" القياسي سيحتوي على شريحة "A15" المزود بها هاتف "آيفون 13"، مع اختلاف بحجم 6.7 بوصة يحل محل طراز "ميني".حواسيب "ماك" و"آيباد" بأحجام جديدةأفصح جورمان في تقريره كذلك أن "آبل" ستعتمد على معالجها الرائد "M2" في حواسيب "ماك ميني"، كما أنه من المحتمل أن تظهر في أجهزة الكمبيوتر المحمولة "ماك بوك إير" مقاسات جديدة هي 13 و15 بوصة، سيتم طرحها في 2023.وفيما يتعلق بحواسيب "آيباد" اللوحية القادمة، يشير تقرير مارك جورمان إلى أن "آبل" ستطرح طرازات "آيباد برو" مقاس 11 بوصة و12.9 بوصة المجهزة بشريحة "M2" في وقت لاحق من العام الحالي، فضلا عن "آيباد" أكبر يتراوح حجمه بين 14 و15 بوصة، والقادم خلال "العام أو العامين المقبلين"، بحسب توقعات جورمان.ساعة للرياضات الخطيرةيرجح مارك جورمان أيضا أن تطرح شركة "آبل" 3 طرازات جديدة من ساعة "آبل" هذا الخريف، وهي سلسلة "Watch Series 8" القياسية، وسلسلة "SE" جديدتان، فضلا عن ساعة أكثر "متانة" موجهة للأشخاص الذين يمارسون "الرياضات الخطيرة".ومن المقرر أيضا أن تتم ترقية سماعات "إير بودز برو"، بإضافة شريحة جديدة وصوت محسن.

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