https://arabic.sputniknews.com/20220627/تفاصيل-أول-اتفاق-مبدئي-حول-إنشاء-تحالف-عسكري-يجمع-إسرائيل-ودولا-عربية-1064300053.html
تفاصيل أول اتفاق مبدئي حول إنشاء "تحالف" عسكري يجمع إسرائيل ودولا عربية
تفاصيل أول اتفاق مبدئي حول إنشاء "تحالف" عسكري يجمع إسرائيل ودولا عربية
توصل قادة كبار من إسرائيل ودول عربية، خلال لقاء غير معلن، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن طرق الإخطار السريع بالتهديدات الجوية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:21+0000
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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت مصادر إن الإنذارات سيتم تمريرها عبر الهاتف أو الكمبيوتر وليس من خلال نظام مشاركة البيانات العسكرية على غرار الأسلوب الأمريكي، كما تمت مناقشات كيفية اتخاذ القرارات بشأن قوات أي بلد ستستجيب في حالة حدوث واقعة.وشارك في القمة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ونظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي.بحسب التقرير، كان الدرع الواسع للدفاع الجوي هدفا للجيش الأمريكي لعقود من الزمن. مثل هذا النظام سينضم إلى الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الخاصة بالدول المشاركة في جميع أنحاء المنطقة.ومع ذلك، تم تأجيل الخطط بسبب مخاوف كل دولة من مشاركة بيانات قد تكشف عن نقاط ضعفها.في الأسبوع الماضي، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن "تحالف دفاع جوي للشرق الأوسط" والذي قال إنه أحبط بالفعل هجمات إيرانية.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن غانتس يعتزم إجراء محادثات مع نظيره السعودي بشأن تحالف مناهض لإيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/إعلام-البيت-الأبيض-يعمل-على-خارطة-طريق-للتطبيع-بين-إسرائيل-والسعودية-قبل-زيارة-بايدن-1064067417.html
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العالم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم
تفاصيل أول اتفاق مبدئي حول إنشاء "تحالف" عسكري يجمع إسرائيل ودولا عربية
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توصل قادة كبار من إسرائيل ودول عربية، خلال لقاء غير معلن، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن طرق الإخطار السريع بالتهديدات الجوية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال
"، قالت مصادر إن الإنذارات سيتم تمريرها عبر الهاتف أو الكمبيوتر وليس من خلال نظام مشاركة البيانات العسكرية على غرار الأسلوب الأمريكي، كما تمت مناقشات كيفية اتخاذ القرارات بشأن قوات أي بلد ستستجيب في حالة حدوث واقعة.
وشارك في القمة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ونظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي.
وذكرت المصادر أن التفاهمات ليست ملزمة، ولكن الخطوة المستقبلية ستكون الحصول على دعم القادة الإقليميين لإضفاء الطابع الرسمي على نظام الإخطار والنظر في توسيع التعاون.
بحسب التقرير، كان الدرع الواسع للدفاع الجوي هدفا للجيش الأمريكي لعقود من الزمن. مثل هذا النظام سينضم إلى الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الخاصة بالدول المشاركة في جميع أنحاء المنطقة.
ومع ذلك، تم تأجيل الخطط بسبب مخاوف كل دولة من مشاركة بيانات قد تكشف عن نقاط ضعفها.
في الأسبوع الماضي، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن "تحالف دفاع جوي للشرق الأوسط" والذي قال إنه أحبط بالفعل هجمات إيرانية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل
" أن غانتس يعتزم إجراء محادثات مع نظيره السعودي بشأن تحالف مناهض لإيران.