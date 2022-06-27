عربي
جمهورية دونيتسك الشعبية توافق على طلب الرباط التواصل مع المرتزق المغربي
https://arabic.sputniknews.com/20220627/تقرير-أمريكا-تتوسط-في-اتفاق-لنقل-نفط-من-إيران-إلى-سوريا-وإسرائيل-قد-توافق-1064303508.html
تقرير: أمريكا تتوسط في اتفاق لنقل نفط من إيران إلى سوريا... وإسرائيل قد توافق
تقرير: أمريكا تتوسط في اتفاق لنقل نفط من إيران إلى سوريا... وإسرائيل قد توافق
ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن تل أبيب قد تمنح موافقتها على اتفاق بوساطة أمريكية يسمح لإيران بنقل النفط إلى سوريا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:03+0000
2022-06-27T14:03+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104553/41/1045534126_222:0:3778:2000_1920x0_80_0_0_423fb9d66d3c39c8c9ee42d7781c42b0.jpg
بحسب تقرير القناة، عُرض يوم الأحد، فإن ثلاث ناقلات نفط في طريقها من إيران إلى سوريا، وذلك قبل استئناف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.وقال التقرير إنه إذا دعمت إسرائيل صفقة نقل النفط، فسيكون ذلك بشرط وجود رقابة أمريكية كاملة وشفافية إيرانية لضمان عدم استخدام الآلية لنقل الأسلحة.جاء التقرير في الوقت الذي كان من المتوقع أن تستأنف المحادثات النووية، حيث تسعى إدارة بايدن إلى العودة إلى الاتفاق بدعوى أنه سيكون أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.بدأت المحادثات في أبريل/نيسان من العام الماضي لكنها توقفت في شهر مارس/آذار، وسط خلافات بين طهران وواشنطن، لا سيما بشأن مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/إعلام-ارتفاع-عدد-المسؤولين-الإسرائيليين-المؤيدين-لاتفاق-نووي-مع-إيران-1064148047.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104553/41/1045534126_666:0:3333:2000_1920x0_80_0_0_8847fe710927d9bb75db06625b82dced.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران

تقرير: أمريكا تتوسط في اتفاق لنقل نفط من إيران إلى سوريا... وإسرائيل قد توافق

14:03 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Marco Teruggiوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Marco Teruggi
تابعنا عبرTelegram
ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن تل أبيب قد تمنح موافقتها على اتفاق بوساطة أمريكية يسمح لإيران بنقل النفط إلى سوريا.
بحسب تقرير القناة، عُرض يوم الأحد، فإن ثلاث ناقلات نفط في طريقها من إيران إلى سوريا، وذلك قبل استئناف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
إعلام: ارتفاع عدد المسؤولين الإسرائيليين المؤيدين لاتفاق نووي مع إيران
24 يونيو, 10:43 GMT

وبحسب التقرير، فإن الخطوة للسماح بنقل النفط هي جزء من تخفيف العقوبات قبل الاستئناف المتوقع لمحادثات الاتفاق النووي المتوقفة.

وقال التقرير إنه إذا دعمت إسرائيل صفقة نقل النفط، فسيكون ذلك بشرط وجود رقابة أمريكية كاملة وشفافية إيرانية لضمان عدم استخدام الآلية لنقل الأسلحة.
جاء التقرير في الوقت الذي كان من المتوقع أن تستأنف المحادثات النووية، حيث تسعى إدارة بايدن إلى العودة إلى الاتفاق بدعوى أنه سيكون أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
بدأت المحادثات في أبريل/نيسان من العام الماضي لكنها توقفت في شهر مارس/آذار، وسط خلافات بين طهران وواشنطن، لا سيما بشأن مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала