https://arabic.sputniknews.com/20220627/تقرير-أمريكا-تتوسط-في-اتفاق-لنقل-نفط-من-إيران-إلى-سوريا-وإسرائيل-قد-توافق-1064303508.html
تقرير: أمريكا تتوسط في اتفاق لنقل نفط من إيران إلى سوريا... وإسرائيل قد توافق
تقرير: أمريكا تتوسط في اتفاق لنقل نفط من إيران إلى سوريا... وإسرائيل قد توافق
ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن تل أبيب قد تمنح موافقتها على اتفاق بوساطة أمريكية يسمح لإيران بنقل النفط إلى سوريا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:03+0000
2022-06-27T14:03+0000
2022-06-27T14:03+0000
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بحسب تقرير القناة، عُرض يوم الأحد، فإن ثلاث ناقلات نفط في طريقها من إيران إلى سوريا، وذلك قبل استئناف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.وقال التقرير إنه إذا دعمت إسرائيل صفقة نقل النفط، فسيكون ذلك بشرط وجود رقابة أمريكية كاملة وشفافية إيرانية لضمان عدم استخدام الآلية لنقل الأسلحة.جاء التقرير في الوقت الذي كان من المتوقع أن تستأنف المحادثات النووية، حيث تسعى إدارة بايدن إلى العودة إلى الاتفاق بدعوى أنه سيكون أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.بدأت المحادثات في أبريل/نيسان من العام الماضي لكنها توقفت في شهر مارس/آذار، وسط خلافات بين طهران وواشنطن، لا سيما بشأن مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/إعلام-ارتفاع-عدد-المسؤولين-الإسرائيليين-المؤيدين-لاتفاق-نووي-مع-إيران-1064148047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
تقرير: أمريكا تتوسط في اتفاق لنقل نفط من إيران إلى سوريا... وإسرائيل قد توافق
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ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن تل أبيب قد تمنح موافقتها على اتفاق بوساطة أمريكية يسمح لإيران بنقل النفط إلى سوريا.
بحسب تقرير القناة، عُرض يوم الأحد، فإن ثلاث ناقلات نفط في طريقها من إيران
إلى سوريا، وذلك قبل استئناف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.
وبحسب التقرير، فإن الخطوة للسماح بنقل النفط هي جزء من تخفيف العقوبات قبل الاستئناف المتوقع لمحادثات الاتفاق النووي المتوقفة.
وقال التقرير إنه إذا دعمت إسرائيل صفقة نقل النفط، فسيكون ذلك بشرط وجود رقابة أمريكية كاملة وشفافية إيرانية لضمان عدم استخدام الآلية لنقل الأسلحة.
جاء التقرير في الوقت الذي كان من المتوقع أن تستأنف المحادثات النووية، حيث تسعى إدارة بايدن إلى العودة إلى الاتفاق بدعوى أنه سيكون أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
بدأت المحادثات في أبريل/نيسان من العام الماضي لكنها توقفت في شهر مارس/آذار، وسط خلافات بين طهران وواشنطن، لا سيما بشأن مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية.