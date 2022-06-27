https://arabic.sputniknews.com/20220627/حكومة-باشاغا-تكلف-لجنة-بالتواصل-مع-الجانب-المصري-لحل-مشكلات-المسافرين-عبر-معبر-حدودي-1064313454.html
حكومة باشاغا تكلف لجنة بالتواصل مع الجانب المصري لحل مشكلات المسافرين عبر معبر حدودي
حكومة باشاغا تكلف لجنة بالتواصل مع الجانب المصري لحل مشكلات المسافرين عبر معبر حدودي
كلفت الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لجنة للتواصل والتعاون مع الجانب المصري لحل المشكلات الخاصة بالمسافرين عبر معبر حدودي بين البلدين،... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:54+0000
2022-06-27T16:54+0000
2022-06-27T16:54+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063074375_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_165ff04f0e2a5349a40303d07f0787f2.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن حكومة باشاغا، إنه جرى تكليف لجنة بعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والخارجية وشؤون مجلس الوزراء بـ"الاطلاع على أوضاع معبر امساعد الحدودي، والوقوف على احتياجاته وأسباب القصور في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين".كما فُوِضَت اللجنة بـ "التواصل المباشر مع السلطات في جمهورية مصر العربية، وإعداد خطة عمل مشتركة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عبر معبر مساعد الحدودي".ونفت الخارجية المصرية الشهر الجاري تصريحات حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حول إساءة الجانب المصري معاملة الليبيين بالمنافذ البرية؛ مشيرة لاستغلال أطراف لم تسمها مثل تلك التصريحات لصرف الأنظار عن انقضاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية.وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي. أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تعليق وزارة الخارجية المصرية على مسألة انقضاء تفويض الحكومة يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا، وتعديا على سيادتها الوطنية. وأوضحت أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة.وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/المتحدث-باسم-الخارجية-المصرية-يصدر-بيانا-بعد-استدعاء-القائم-بأعمال-القاهرة-في-ليبيا-1059240357.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063074375_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ac5d04d96755a5a61c3476bf00a03e59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم
حكومة باشاغا تكلف لجنة بالتواصل مع الجانب المصري لحل مشكلات المسافرين عبر معبر حدودي
تابعنا عبر
كلفت الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لجنة للتواصل والتعاون مع الجانب المصري لحل المشكلات الخاصة بالمسافرين عبر معبر حدودي بين البلدين، بعد أيام من تراشق بين غريمتها حكومة الوحدة الوطنية والجانب المصري بسبب سوء الخدمات في المعبر.
بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن حكومة باشاغا، إنه جرى تكليف لجنة بعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والخارجية وشؤون مجلس الوزراء بـ"الاطلاع على أوضاع معبر امساعد الحدودي، والوقوف على احتياجاته وأسباب القصور في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين".
كما فُوِضَت اللجنة بـ "التواصل المباشر مع السلطات في جمهورية مصر العربية، وإعداد خطة عمل مشتركة
بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عبر معبر مساعد الحدودي".
ونفت الخارجية المصرية الشهر الجاري تصريحات حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حول إساءة الجانب المصري معاملة الليبيين بالمنافذ البرية؛ مشيرة لاستغلال أطراف لم تسمها مثل تلك التصريحات لصرف الأنظار عن انقضاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي. أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية
رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تعليق وزارة الخارجية المصرية على مسألة انقضاء تفويض الحكومة يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا، وتعديا على سيادتها الوطنية. وأوضحت أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.