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https://arabic.sputniknews.com/20220627/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-احتمال-ارتفاع-أسعار-الوقود-في-البلاد-إلى-مستويات-مروعة-ويحدد-السبب-1064271424.html
خبير أمريكي يتحدث عن احتمال ارتفاع أسعار الوقود في البلاد إلى مستويات "مروعة" ويحدد السبب
خبير أمريكي يتحدث عن احتمال ارتفاع أسعار الوقود في البلاد إلى مستويات "مروعة" ويحدد السبب
قال توم كلوزا، رئيس قسم تحليل الطاقة في مركز "أوبيس" الأمريكي، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى مستويات... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:12+0000
2022-06-27T07:12+0000
اقتصاد
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وأضاف: "أعتقد أنه في مسألة أسعار البنزين، ونحن سنعود إلى مستوى أعلى من خمسة (دولار للغالون الواحد)، وكما تعلمون، بسبب الأعاصير، قد تكون هناك قيم مروعة".بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، زاد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو. وقد وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على ست حزم من العقوبات، والتي تنص، على وجه الخصوص، على فرض حظر تدريجي على استيراد الفحم والنفط الروسي.أدى ذلك إلى تعطيل سلاسل الخدمات اللوجستية وبالتالي مشاكل اقتصادية في أمريكا وأوروبا، حيث واجهت زيادة غير مسبوقة في أسعار الوقود والمواد الغذائية.ارتفعت تكلفة الطاقة والسلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، وارتفع سعر البنزين فوق خمسة دولارات للغالون الواحد (3.785 لتر)، في حين كانت الأسعار قبل عام تتراوح عند ثلاثة دولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/نوفاك-الولايات-المتحدة-تتلطى-بروسيا-لتخفي-أزمنة-الوقود-في-الداخل-الأمريكي-1060337551.html
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اقتصاد

خبير أمريكي يتحدث عن احتمال ارتفاع أسعار الوقود في البلاد إلى مستويات "مروعة" ويحدد السبب

07:12 GMT 27.06.2022
© Youtub/qpldvfمضخة بنزين
مضخة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Youtub/qpldvf
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قال توم كلوزا، رئيس قسم تحليل الطاقة في مركز "أوبيس" الأمريكي، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى مستويات "مروعة" إذا كان هناك تهديد لمصافي النفط خلال موسم الأعاصير الصيفي.
وأضاف: "أعتقد أنه في مسألة أسعار البنزين، ونحن سنعود إلى مستوى أعلى من خمسة (دولار للغالون الواحد)، وكما تعلمون، بسبب الأعاصير، قد تكون هناك قيم مروعة".
بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، زاد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو. وقد وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على ست حزم من العقوبات، والتي تنص، على وجه الخصوص، على فرض حظر تدريجي على استيراد الفحم والنفط الروسي.
أدى ذلك إلى تعطيل سلاسل الخدمات اللوجستية وبالتالي مشاكل اقتصادية في أمريكا وأوروبا، حيث واجهت زيادة غير مسبوقة في أسعار الوقود والمواد الغذائية.
ارتفعت تكلفة الطاقة والسلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، وارتفع سعر البنزين فوق خمسة دولارات للغالون الواحد (3.785 لتر)، في حين كانت الأسعار قبل عام تتراوح عند ثلاثة دولارات.
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