https://arabic.sputniknews.com/20220627/خبير-سنشهد-ولادة-جامعة-عربية-جديدة-1064302305.html
خبير: سنشهد ولادة جامعة عربية جديدة
خبير: سنشهد ولادة جامعة عربية جديدة
نناقش في هذه الحلقة: الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا وضع عضو مرشح فيه؛ الرئيس المصري في سلطنة عمان وأمير قطر في الجزائر بعد مباحثات بينهما؛ الولايات المتحدة... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:36+0000
2022-06-27T13:36+0000
2022-06-27T13:36+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: سنشهد ولادة جامعة عربية جديدة
خبير: سنشهد ولادة جامعة عربية جديدة
يجري الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مباحثات في سلطنة عمان، فيما يجري أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وذلك بعد لقاء بين السيسي وتميم في القاهرة.عن أهمية هذه التحركات العربية المكثفة، قال عضو جبهة التحرير الوطني الجزائرية، والمحلل السياسي، وليد بن قرون، لـ "بلا قيود":إسرائيل تشن حرب طاقة ضد لبنانكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ المبعوث الأمريكيّ، عاموس هوكشتين، أجرى لقاء مع فريق المفاوضات الإسرائيلي مع لبنان بشأن ترسيم الحدود المائية بين البلدين.وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال النائب السابق وأستاذ القانون الدولي، الدكتور نزيه منصور:خبير: أوكرانيا لن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبيحصلت أوكرانيا على وضع عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل.فما أهمية هذه الخطوة من الناحية العملية؟عن هذا السؤال، أجاب عمرو الديب، مدير مركز خبراء "رياليست" الروسي، بقوله لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: سنشهد ولادة جامعة عربية جديدة
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نناقش في هذه الحلقة: الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا وضع عضو مرشح فيه؛ الرئيس المصري في سلطنة عمان وأمير قطر في الجزائر بعد مباحثات بينهما؛ الولايات المتحدة تتباحث مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
يجري الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مباحثات في سلطنة عمان، فيما يجري أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وذلك بعد لقاء بين السيسي وتميم في القاهرة.
عن أهمية هذه التحركات العربية المكثفة، قال عضو جبهة التحرير الوطني الجزائرية، والمحلل السياسي، وليد بن قرون، لـ "بلا قيود
":
"الجزائر ومنذ فترة تقود مبادرة لتوحيد العرب وإنهاء الخلافات وحالة الانقسام، لأنه وفي ظل التغيرات الدولية، وتشكيل عالم جديد، ستكون المرحلة المقبلة خطيرة على الوجود العربي والشعوب العربية، إذا لم يستفيقوا من غيبوبتهم ويوحدون الصف للخروج برؤية سياسية موحدة تواكب المرحلة المقبلة، وأهم ما تسعى إليه الجزائر حاليا، عودة سوريا إلى الجامعة العربية التي هي عضو مؤسس فيها، وأيضا تشكيل جامعة عربية جديدة، بمهام جديدة تواكب المتغيرات، وتواجه التطبيع مع الكيان الصهيوني".
إسرائيل تشن حرب طاقة ضد لبنان
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ المبعوث الأمريكيّ، عاموس هوكشتين، أجرى لقاء مع فريق المفاوضات الإسرائيلي مع لبنان بشأن ترسيم الحدود المائية بين البلدين.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
" قال النائب السابق وأستاذ القانون الدولي، الدكتور نزيه منصور:
"هذا الأمر غير عادي ولا يمكن غض النظر عنه، لأن لبنان لديه ثروات طبيعية ونفط وغاز، والعالم اليوم يتصارع على مصادر الطاقة، كما أن لبنان الغارق في الأزمات يحتاج إلى استغلال ثرواته للخروج منها، ولذلك إسرائيل تريد السيطرة على هذه الثروات ما سيجعل المنطقة قاب قوسين أو أدنى من مواجهة عسكرية".
خبير: أوكرانيا لن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي
حصلت أوكرانيا على وضع عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل.
فما أهمية هذه الخطوة من الناحية العملية؟
عن هذا السؤال، أجاب عمرو الديب، مدير مركز خبراء "رياليست" الروسي، بقوله لـ "بلا قيود
":
"صفة وضع المرشح لا يعني شيئًا، فهو فقط الخطوة الأولى الضرورية لبدء المفاوضات الرسمية بشأن انضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تتحقق فيها عدد من الشروط الصعبة، خاصة مع تغير الحدود الجغرافية لأوكرانيا، وتستغرق هذه العملية سنوات، ربما 10 سنوات، وبرأيي، بعد 10 سنوات أو حتى أقل لن يكون هناك اتحاد أوروبي أصلا، لهذا لن تكون أوكرانيا عضوا فيه، لأنه هو لن يكون موجودا".
التفاصيل في الملف الصوتي...