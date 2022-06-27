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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220627/خبير-محاولة-الغرب-إطالة-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-تعني-أنه-غير-قادر-على-مواجهة-روسيا-1064297690.html
خبير: محاولة الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تعني أنه غير قادر على مواجهة روسيا
خبير: محاولة الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تعني أنه غير قادر على مواجهة روسيا
قال الباحث السياسي والاستراتيجي آصف ملحم، اليوم الاثنين، إن "محاولة الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، لأنه يدرك أنه غير قادر على مواجهة روسيا". 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:28+0000
2022-06-27T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "الغرب يدعم كييف بالأسلحة والذخائر على أمل إحداث اختراق ما في الجيش الروسي، وهذا الأمر صعب التحقيق لأن الجيش الروسي متفوق بشكل كبير على نظيره الأوكراني".وأعرب ملحم عن اعتقاده أن "الدفع باتجاه التسوية السلمية للأزمة والقبول بشروط روسيا أصبح قريبا جدا، مشيرا إلى أن هناك انقساما في الموقف الغربي فألمانيا وفرنسا وإيطاليا يحاولون حل الأزمة سلميا، بالمقابل، أمريكا وبريطانيا تدفعان باتجاه استمرار الأزمة".وبيّن أن "رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باعتبار أن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فهو يحاول تحقيق مكاسب على جبهتين، الجبهة الداخلية وفي مواجهة الاتحاد الأوروبي".وحول التصريحات التركية بأن تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الغربية كانت سببا في ذلك التحرك الروسي في أوكرانيا، قال آصف ملحم إن "هذه التصريحات مبشرة جدا، لأن تركيا عضو في حلف الناتو وهي تعلم ما يقوم به أكثر من غيرها".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الكرملين-الولايات-المتحدة-لم-تخطر-روسيا-بخطط-تزويد-أوكرانيا-بأنظمة-صاروخية-متوسطة-وبعيدة-المدى--1064283547.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

خبير: محاولة الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تعني أنه غير قادر على مواجهة روسيا

12:28 GMT 27.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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قال الباحث السياسي والاستراتيجي آصف ملحم، اليوم الاثنين، إن "محاولة الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، لأنه يدرك أنه غير قادر على مواجهة روسيا".
وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "الغرب يدعم كييف بالأسلحة والذخائر على أمل إحداث اختراق ما في الجيش الروسي، وهذا الأمر صعب التحقيق لأن الجيش الروسي متفوق بشكل كبير على نظيره الأوكراني".
وأوضح أن "العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا، بدأت تؤثر عليه من حيث ارتفاع التضخم، وبالتالي لابد من إيجاد حل سياسي ولا مفر من ذهاب الغرب بهذا الاتجاه".
وأعرب ملحم عن اعتقاده أن "الدفع باتجاه التسوية السلمية للأزمة والقبول بشروط روسيا أصبح قريبا جدا، مشيرا إلى أن هناك انقساما في الموقف الغربي فألمانيا وفرنسا وإيطاليا يحاولون حل الأزمة سلميا، بالمقابل، أمريكا وبريطانيا تدفعان باتجاه استمرار الأزمة".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكرملين: الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية متوسطة وبعيدة المدى
09:45 GMT
وبيّن أن "رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باعتبار أن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فهو يحاول تحقيق مكاسب على جبهتين، الجبهة الداخلية وفي مواجهة الاتحاد الأوروبي".
وحول التصريحات التركية بأن تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الغربية كانت سببا في ذلك التحرك الروسي في أوكرانيا، قال آصف ملحم إن "هذه التصريحات مبشرة جدا، لأن تركيا عضو في حلف الناتو وهي تعلم ما يقوم به أكثر من غيرها".
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Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
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