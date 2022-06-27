https://arabic.sputniknews.com/20220627/خبير-محاولة-الغرب-إطالة-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-تعني-أنه-غير-قادر-على-مواجهة-روسيا-1064297690.html

خبير: محاولة الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تعني أنه غير قادر على مواجهة روسيا

خبير: محاولة الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تعني أنه غير قادر على مواجهة روسيا

قال الباحث السياسي والاستراتيجي آصف ملحم، اليوم الاثنين، إن "محاولة الغرب إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، لأنه يدرك أنه غير قادر على مواجهة روسيا". 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T12:28+0000

2022-06-27T12:28+0000

2022-06-27T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "الغرب يدعم كييف بالأسلحة والذخائر على أمل إحداث اختراق ما في الجيش الروسي، وهذا الأمر صعب التحقيق لأن الجيش الروسي متفوق بشكل كبير على نظيره الأوكراني".وأعرب ملحم عن اعتقاده أن "الدفع باتجاه التسوية السلمية للأزمة والقبول بشروط روسيا أصبح قريبا جدا، مشيرا إلى أن هناك انقساما في الموقف الغربي فألمانيا وفرنسا وإيطاليا يحاولون حل الأزمة سلميا، بالمقابل، أمريكا وبريطانيا تدفعان باتجاه استمرار الأزمة".وبيّن أن "رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باعتبار أن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فهو يحاول تحقيق مكاسب على جبهتين، الجبهة الداخلية وفي مواجهة الاتحاد الأوروبي".وحول التصريحات التركية بأن تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الغربية كانت سببا في ذلك التحرك الروسي في أوكرانيا، قال آصف ملحم إن "هذه التصريحات مبشرة جدا، لأن تركيا عضو في حلف الناتو وهي تعلم ما يقوم به أكثر من غيرها".

https://arabic.sputniknews.com/20220627/الكرملين-الولايات-المتحدة-لم-تخطر-روسيا-بخطط-تزويد-أوكرانيا-بأنظمة-صاروخية-متوسطة-وبعيدة-المدى--1064283547.html

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