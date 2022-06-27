https://arabic.sputniknews.com/20220627/خطة-أردنية-لزيادة-نصيب-الفرد-من-المساحات-الخضراء-1064269714.html
خطة أردنية لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء
خطة أردنية لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء
تعتزم أمانة مدينة عمان الكبرى تنفيذ خطة تتضمن عدة مشاريع تستهدف من خلالها زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T06:38+0000
2022-06-27T06:38+0000
2022-06-27T06:38+0000
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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن نائبة مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية، الدكتورة ميرفت مهيرات، إن "الأمانة وضعت معايير وأسسا ضمن محور عمان مدينة خضراء لإنشاء متنزهات وحدائق عدد 13 وإعادة تأهيل وتطوير 26 حديقة ومتنزه".تضمنت تلك المعايير الكثافة السكانية والصفة التنظيمية للأرض ومكان وطبوغرافية الأرض ووجود قطع أراضي ملك للأمانة بالإضافة إلى مطالب متلقي الخدمة.وأضافت مهيرات أنه تم الأخذ في الاعتبار عدة اعتبارات منها المساحة وندرة المياه وعملية الإدارة الفنية، حيث تم استخدام أساليب جديدة للري لتقيل استخدام المياه وللحفاظ على الأشجار خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أنه ستتم زراعة النباتات الأصيلة التي تستحمل الظروف الجوية.وأعادت أمانة عمان تأهيل وصيانة وتطوير أكثر من 70 حديقة تتبع لها وزراعة 99 جزيرة وسطية و36 تقاطع بالأشجار والنباتات الأصيلة (الزنزلخت والمروحة والأكاسيا والسرو).وأضافت في حديثها لـ عمون، أنه تمت العام الماضي إعادة تأهيل 10 حدائق تتبع إلى الأمانة، فيما قامت كوادر مديرية الزراعة بزراعة 28 ألفا و466 شجرة بمختلف المناطق التي تتبع لأمانة عمّان، حيث بلغت المساحة الجديدة التي تم زراعتها 482.6 دونم.ولفتت المسؤولة إلى الآثار الإيجابية لزيادة مساحة الرقعة الخضراء في عمان والتي ستقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتساهم في خطة مدينة عمان للتغيرات المناخية وخطة أمانة عمان للتحول إلى مدينة خضراء.
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أخبار الأردن, العالم العربي
خطة أردنية لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء
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تعتزم أمانة مدينة عمان الكبرى تنفيذ خطة تتضمن عدة مشاريع تستهدف من خلالها زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.
ونقلت وكالة "عمون
" الأردنية عن نائبة مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية، الدكتورة ميرفت مهيرات، إن "الأمانة وضعت معايير وأسسا ضمن محور عمان مدينة خضراء لإنشاء متنزهات وحدائق عدد 13 وإعادة تأهيل وتطوير 26 حديقة ومتنزه".
تضمنت تلك المعايير الكثافة السكانية والصفة التنظيمية للأرض ومكان وطبوغرافية الأرض ووجود قطع أراضي ملك للأمانة بالإضافة إلى مطالب متلقي الخدمة.
وأشارت مهيرات إلى أن الأمانة ستسعى في خطتها الجديدة لزيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء؛ لتصل إلى 2.5% بدلا من 1.6% ولتعزيز مفهوم الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أن نصيب الفرد ارتفع العام الحالي لحوالي 4 متر مربع بنسبة ارتفاع حوالي 2% عن العام الماضي.
وأضافت مهيرات أنه تم الأخذ في الاعتبار عدة اعتبارات منها المساحة وندرة المياه وعملية الإدارة الفنية، حيث تم استخدام أساليب جديدة للري لتقيل استخدام المياه وللحفاظ على الأشجار خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أنه ستتم زراعة النباتات الأصيلة التي تستحمل الظروف الجوية.
وأعادت أمانة عمان تأهيل وصيانة وتطوير أكثر من 70 حديقة تتبع لها وزراعة 99 جزيرة وسطية و36 تقاطع بالأشجار والنباتات الأصيلة (الزنزلخت والمروحة والأكاسيا والسرو).
وأضافت في حديثها لـ عمون، أنه تمت العام الماضي إعادة تأهيل 10 حدائق تتبع إلى الأمانة، فيما قامت كوادر مديرية الزراعة بزراعة 28 ألفا و466 شجرة بمختلف المناطق التي تتبع لأمانة عمّان، حيث بلغت المساحة الجديدة التي تم زراعتها 482.6 دونم.
ولفتت المسؤولة إلى الآثار الإيجابية لزيادة مساحة الرقعة الخضراء في عمان والتي ستقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتساهم في خطة مدينة عمان للتغيرات المناخية وخطة أمانة عمان للتحول إلى مدينة خضراء.