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https://arabic.sputniknews.com/20220627/دول-مجموعة-الـ-7-تقرر-منع-روسيا-من-المشاركة-في-الأسواق-العالمية-وتقليل-دخلها-بما-في-ذلك-من-الذهب-1064291494.html
دول مجموعة الـ7 تقرر منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية وتقليل دخلها بما في ذلك من الذهب
دول مجموعة الـ7 تقرر منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية وتقليل دخلها بما في ذلك من الذهب
أصدرت مجموعة الـ7 الاقتصادية بيانا مشتركا، اليوم الاثنين، أعلنت من خلاله منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية والحد من دخلها بما في ذلك من الذهب. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:01+0000
2022-06-27T11:11+0000
روسيا
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كما أكد البيان أن مجموعة الـ7 سوف تساعد أوكرانيا على زيادة إمكاناتها التصديرية، بما في ذلك عن طريق إزالة الرسوم الجمركية.وأشار البيان إلى أن دول المجموعة ستوسع التعاون مع سلطات كييف في مجالات الاستخبارات والمعلومات والأمن البحري.كما تعتزم المجموعة "استكشاف خيارات لتزويد أوكرانيا بالمساعدات ودعم إعادة الإعمار، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة".
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روسيا

دول مجموعة الـ7 تقرر منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية وتقليل دخلها بما في ذلك من الذهب

11:01 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 11:11 GMT 27.06.2022)
© AFP 2022 / Tobias Schwarzقلعة إلمايو في بايرن الألمانية، حيث تجري قمة السبع
قلعة إلمايو في بايرن الألمانية، حيث تجري قمة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Tobias Schwarz
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يتبع
أصدرت مجموعة الـ7 الاقتصادية بيانا مشتركا، اليوم الاثنين، أعلنت من خلاله منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية والحد من دخلها بما في ذلك من الذهب.
كما أكد البيان أن مجموعة الـ7 سوف تساعد أوكرانيا على زيادة إمكاناتها التصديرية، بما في ذلك عن طريق إزالة الرسوم الجمركية.
وأشار البيان إلى أن دول المجموعة ستوسع التعاون مع سلطات كييف في مجالات الاستخبارات والمعلومات والأمن البحري.
كما تعتزم المجموعة "استكشاف خيارات لتزويد أوكرانيا بالمساعدات ودعم إعادة الإعمار، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة".
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