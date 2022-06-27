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رئيس كوريا الجنوبية يغادر إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو

رئيس كوريا الجنوبية يغادر إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو

غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى إسبانيا، اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة الناتو في أول رحلة خارجية له بعد استلامه منصبه رئيسا للبلاد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T09:39+0000

2022-06-27T09:39+0000

2022-06-27T09:42+0000

العالم

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وأشارت وكالة "يونهاب"، إلى أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي ولكن تمت دعوتها كدولة شريكة إلى جانب اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.على هامش القمة، يخطط يون لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في أول لقاء من نوعه منذ أربع سنوات وتسعة أشهر منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في سبتمبر 2017، بحسب الوكالة.وذكرت الوكالة: "سيحقق حضور يون في قمة الناتو ثلاثة أهداف، بما في ذلك تعزيز "تحالف القيم" القائم على الديمقراطية الليبرالية مع 30 دولة عضو في الناتو والدول الشريكة، وفقًا لمستشار الأمن القومي كيم سونغ-هان".وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يعقد يون اجتماعات مع رئيس المفوضية الأوروبية وزعماء كندا ورومانيا.وتابعت الوكالة: "لن تنعقد اجتماعات ثنائية بين يون وكيشيدا، حيث أنه من غير المرجح أن تسفر عن نتائج، نظرا لأن البلدين لم يعقدا محادثات مفصلة حول خلافاتهما التاريخية منذ تولي إدارة يون السلطة في 10 مايو. وقد كانت إمكانية عقد قمة ثنائية محط اهتمام وسائل الإعلام لأنها كانت ستكون الأولى بين البلدين منذ عامين ونصف".وأكدت الوكالة أن يون في خطابه أمام أعضاء الناتو والدول الشريكة يوم الأربعاء، سيتطرق إلى تاريخ التعاون بين كوريا الجنوبية والناتو منذ أن أقام الجانبان شراكة في عام 2006.

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