https://arabic.sputniknews.com/20220627/روسيا-ترجح-رفع-حركة-طالبان-من-قائمة-عقوبات-الأمم-المتحدة-إذا-تم-تشكيل-حكومة-متوازنة-1064305959.html
روسيا ترجح رفع حركة طالبان من قائمة عقوبات الأمم المتحدة إذا تم تشكيل حكومة متوازنة
روسيا ترجح رفع حركة طالبان من قائمة عقوبات الأمم المتحدة إذا تم تشكيل حكومة متوازنة
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده تحافظ على اتصالاتها مع قيادة حركة طالبان، مرجحا رفع الحركة من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي،... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:41+0000
2022-06-27T14:41+0000
2022-06-27T14:41+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "نحافظ على اتصالاتنا مع قيادة حركة طالبان، إنها القوة السياسية المهيمنة الآن في أفغانستان. ولكن من المهم للغاية أننا نشجع السلطات الأفغانية الجديدة على تشكيل حكومة متوازنة سياسيا، ونشجعها على تكثيف إجراءاتها لمواجهة التهديد الإرهابي، بالطبع، نولي المزيد من الاهتمام لضمان حقوق الإنسان.وأضاف أوشاكوف: "إذا حدث تقدم في هذه المجالات، فقد ينشأ وضع يؤدي إلى رفع حركة طالبان من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، أي سيكون هذا هو الأساس للاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة في أفغانستان".وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة.وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/علم-أفغانستان-لا-يزال-مرفوعا-على-مبنى-السفارة-في-روسيا-رغم-وصول-مبعوث-طالبان-1061032396.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
روسيا ترجح رفع حركة طالبان من قائمة عقوبات الأمم المتحدة إذا تم تشكيل حكومة متوازنة
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده تحافظ على اتصالاتها مع قيادة حركة طالبان، مرجحا رفع الحركة من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، شريطة تشكيل حكومة متوازنة سياسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "نحافظ على اتصالاتنا مع قيادة حركة طالبان
، إنها القوة السياسية المهيمنة الآن في أفغانستان. ولكن من المهم للغاية أننا نشجع السلطات الأفغانية الجديدة على تشكيل حكومة متوازنة سياسيا، ونشجعها على تكثيف إجراءاتها لمواجهة التهديد الإرهابي، بالطبع، نولي المزيد من الاهتمام لضمان حقوق الإنسان.
وأضاف أوشاكوف: "إذا حدث تقدم في هذه المجالات، فقد ينشأ وضع يؤدي إلى رفع حركة طالبان من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، أي سيكون هذا هو الأساس للاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة في أفغانستان".
وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة.
وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة
.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.