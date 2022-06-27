روسيا تضيف 43 مواطنا كنديا إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بشكل دائم
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
© Sputnik . wasim suliman
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن روسيا وسعت قائمتها للعقوبات الشخصية بحظر دخول 43 مواطنًا كنديًا بشكل دائم.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات التي فرضتها السلطات الكندية على شخصيات إدارية في شركات روسية وأفراد أسرهم في أيار/مايو من هذا العام. سيتم وبشكل دائم منع 43 مواطنًا كنديًا من دخول روسيا".
وأضاف البيان: "نحن نتحدث عن مسؤولين فيدراليين وإقليميين وموظفين من الحزب الليبرالي الحاكم وشخصيات عامة".
وأشار البيان إلى أن القائمة شملت تحديداً رئيسة الحزب الليبرالي الكندي، سوزان كوان، ونائب وزير الموارد الطبيعية، جون هانافورد، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء، جيمس أرمبروستر، وعمدة كالغاري، جيوتي غونديك، وآخرين.
وتابع البيان: "في ظروف مواصلة نظام جاستن ترودو، الحاكم في كندا بعناد لمسار الروسوفوبيا المتشدد، يحتفظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ تدابير مضادة ردًا على الأعمال العدائية العلنية لأوتاوا".
وأضاف البيان: "نحن نتحدث عن مسؤولين فيدراليين وإقليميين وموظفين من الحزب الليبرالي الحاكم وشخصيات عامة".
وأشار البيان إلى أن القائمة شملت تحديداً رئيسة الحزب الليبرالي الكندي، سوزان كوان، ونائب وزير الموارد الطبيعية، جون هانافورد، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء، جيمس أرمبروستر، وعمدة كالغاري، جيوتي غونديك، وآخرين.
وتابع البيان: "في ظروف مواصلة نظام جاستن ترودو، الحاكم في كندا بعناد لمسار الروسوفوبيا المتشدد، يحتفظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ تدابير مضادة ردًا على الأعمال العدائية العلنية لأوتاوا".
10 يونيو, 07:22 GMT
وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن عقب زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في 9 أيار/مايو الماضي، أنّ كندا ستفرض عقوبات جديدة تستهدف 40 فرداً روسياً، بينهم 19 شخصاً يعملون في قطاع الدفاع.
وجدّدت روسيا، في وقتٍ سابق، إعلانها فرض حظر على دخول الأراضي الروسية لأكثر من 600 كندي.
وفي 19 أيار/مايو أعلنت روسيا إغلاق مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية "سي بي سي/إذاعة كندا" في موسكو وإلغاء اعتمادات صحفيي هذه المؤسسة الإعلامية الكندية وتأشيراتهم، في قرار اعتبره رئيس الوزراء الكندي ترودو "غير مقبول".