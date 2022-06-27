https://arabic.sputniknews.com/20220627/روسيا-تضيف-43-مواطنا-كنديا-إلى-قائمة-الممنوعين-من-دخول-أراضيها-بشكل-دائم-1064292768.html

روسيا تضيف 43 مواطنا كنديا إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بشكل دائم

روسيا تضيف 43 مواطنا كنديا إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بشكل دائم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن روسيا وسعت قائمتها للعقوبات الشخصية بحظر دخول 43 مواطنًا كنديًا بشكل دائم. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T11:10+0000

2022-06-27T11:10+0000

2022-06-27T11:10+0000

العالم

روسيا

أخبار كندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0c66eb4c8bb903b103cedbf14b4d136.jpg

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات التي فرضتها السلطات الكندية على شخصيات إدارية في شركات روسية وأفراد أسرهم في أيار/مايو من هذا العام. سيتم وبشكل دائم منع 43 مواطنًا كنديًا من دخول روسيا".وأضاف البيان: "نحن نتحدث عن مسؤولين فيدراليين وإقليميين وموظفين من الحزب الليبرالي الحاكم وشخصيات عامة".وأشار البيان إلى أن القائمة شملت تحديداً رئيسة الحزب الليبرالي الكندي، سوزان كوان، ونائب وزير الموارد الطبيعية، جون هانافورد، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء، جيمس أرمبروستر، وعمدة كالغاري، جيوتي غونديك، وآخرين.وتابع البيان: "في ظروف مواصلة نظام جاستن ترودو، الحاكم في كندا بعناد لمسار الروسوفوبيا المتشدد، يحتفظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ تدابير مضادة ردًا على الأعمال العدائية العلنية لأوتاوا".وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن عقب زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في 9 أيار/مايو الماضي، أنّ كندا ستفرض عقوبات جديدة تستهدف 40 فرداً روسياً، بينهم 19 شخصاً يعملون في قطاع الدفاع. وجدّدت روسيا، في وقتٍ سابق، إعلانها فرض حظر على دخول الأراضي الروسية لأكثر من 600 كندي. وفي 19 أيار/مايو أعلنت روسيا إغلاق مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية "سي بي سي/إذاعة كندا" في موسكو وإلغاء اعتمادات صحفيي هذه المؤسسة الإعلامية الكندية وتأشيراتهم، في قرار اعتبره رئيس الوزراء الكندي ترودو "غير مقبول".

https://arabic.sputniknews.com/20220610/كندا-تعتدي-على-أموال-روسيا-1063369548.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, أخبار كندا