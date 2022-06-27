https://arabic.sputniknews.com/20220627/زيادة-إنتاج-مبادرة-قمح-الإمارات-إلى-80-طنا-في-العام-1064287427.html
زيادة إنتاج مبادرة "قمح الإمارات" إلى 80 طنا في العام
زيادة إنتاج مبادرة "قمح الإمارات" إلى 80 طنا في العام
صرح المزارع الإماراتي حميد الزعابي، قائد مبادرة "قمح الإمارات" بأن حجم إنتاج المبادرة بلغ نحو 80 طنا بعد أن كان 50 طنا العام الماضي، ما يبرهن على أن المبادرة... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T10:33+0000
2022-06-27T10:33+0000
2022-06-27T10:33+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الزعابي قوله "أنه خلال عام زاد عدد المزارع المشاركة في المبادرة من 145 إلى 170 مزرعة، وبمجهود فردي منا كمزارعين إماراتيين بدأنا مبادرتنا التطوعية بمجموعة على تطبيق واتساب وبمجموعة لا يزيد عدد أفرادها على 16 مزارعا".يذكر أن مباردة "قمح الإمارات" تعد إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة الإماراتية، وكانت قد انطلقت في عام 2017 وتضم 170 مزرعة لتمثل أبرز الجهود الوطنية في مجال تعزيز الأمن الغذائي.وأعرب الزعابي عن تفاؤله بمستقبل زراعة القمح في الإمارات، حيث يسعى هو ورفاقه من خلال هذه المبادرة إلى انضمام أكبر عدد ممكن من المزارعين لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي بجانب دورها المجتمعي في نشر الوعي بأهمية زراعة مختلف المحاصيل الزراعية في المنازل لاستدامة الغذاء تدريجيا .وأضاف صاحب المبادرة: "نحرص على توزيع البذور مجانا على المزارعين والأسر والأفراد فقد لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية انتشار الزراعة المنزلية بشكل كبير وبات الكثيرون يحرصون على معرفة المزيد حول آليات الزراعة وطرقها غير التقليدية وكيفية الاعتناء بها".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
زيادة إنتاج مبادرة "قمح الإمارات" إلى 80 طنا في العام
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صرح المزارع الإماراتي حميد الزعابي، قائد مبادرة "قمح الإمارات" بأن حجم إنتاج المبادرة بلغ نحو 80 طنا بعد أن كان 50 طنا العام الماضي، ما يبرهن على أن المبادرة تسير في الطريق الصحيح.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
عن الزعابي قوله "أنه خلال عام زاد عدد المزارع المشاركة في المبادرة من 145 إلى 170 مزرعة، وبمجهود فردي منا كمزارعين إماراتيين بدأنا مبادرتنا التطوعية بمجموعة على تطبيق واتساب وبمجموعة لا يزيد عدد أفرادها على 16 مزارعا".
يذكر أن مباردة "قمح الإمارات" تعد إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة الإماراتية، وكانت قد انطلقت في عام 2017 وتضم 170 مزرعة لتمثل أبرز الجهود الوطنية في مجال تعزيز الأمن الغذائي.
وأعرب الزعابي عن تفاؤله بمستقبل زراعة القمح في الإمارات، حيث يسعى هو ورفاقه من خلال هذه المبادرة إلى انضمام أكبر عدد ممكن من المزارعين لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي بجانب دورها المجتمعي في نشر الوعي بأهمية زراعة مختلف المحاصيل الزراعية في المنازل لاستدامة الغذاء تدريجيا .
وأضاف صاحب المبادرة: "نحرص على توزيع البذور مجانا على المزارعين والأسر والأفراد فقد لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية انتشار الزراعة المنزلية بشكل كبير وبات الكثيرون يحرصون على معرفة المزيد حول آليات الزراعة وطرقها غير التقليدية وكيفية الاعتناء بها".