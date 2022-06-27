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https://arabic.sputniknews.com/20220627/زيلينسكي-يطالب-مجموعة-السبع-تشديد-العقوبات-ضد-روسيا-والحد-من-أسعار-النفط-1064292554.html
زيلينسكي يطالب مجموعة السبع تشديد العقوبات ضد روسيا والحد من أسعار النفط
زيلينسكي يطالب مجموعة السبع تشديد العقوبات ضد روسيا والحد من أسعار النفط
وجاء في نص الرسالة على قناة زيلينسكي في "تبغرام": "أشكركم على المساعدة الدفاعية والمالية لبلدنا في الحرب ضد الغزو الروسي. كما أن الموقف الثابت لدول مجموعة... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:09+0000
2022-06-27T11:09+0000
العالم
مجموعة السبع الكبار
روسيا
فلاديمير زيلينسكي
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وجاء في نص الرسالة على قناة زيلينسكي في "تبغرام": "أشكركم على المساعدة الدفاعية والمالية لبلدنا في الحرب ضد الغزو الروسي. كما أن الموقف الثابت لدول مجموعة السبع فيما يتعلق بالعقوبات مهم أيضا بالنسبة لنا. وينبغي تعزيزها بشكل أكبر، لا سيما من خلال الحد من أسعار النفط المصدر من قبل المعتدي".وتناقش دول السبع الكبار إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي، بحسب ما أفاد به مصدر في الحكومة الألمانية.وأعلنت فرنسا تأييدها لفكرة وضع "حد أقصى" لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع التي تُعقد بألمانيا.وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الاثنين، حيث وقف المستثمرون على أهبة الاستعداد لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد تأتي بعد اجتماع قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا.هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/ يونيو في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/النفط-يواصل-مكاسبه-قبل-مناقشات-مجموعة-السبع-بشأن-الصادرات-الروسية-1064270591.html
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العالم, مجموعة السبع الكبار, روسيا, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي يطالب مجموعة السبع تشديد العقوبات ضد روسيا والحد من أسعار النفط

11:09 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / John Macdougallالمستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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وجاء في نص الرسالة على قناة زيلينسكي في "تبغرام": "أشكركم على المساعدة الدفاعية والمالية لبلدنا في الحرب ضد الغزو الروسي. كما أن الموقف الثابت لدول مجموعة السبع فيما يتعلق بالعقوبات مهم أيضا بالنسبة لنا. وينبغي تعزيزها بشكل أكبر، لا سيما من خلال الحد من أسعار النفط المصدر من قبل المعتدي".
وتناقش دول السبع الكبار إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي، بحسب ما أفاد به مصدر في الحكومة الألمانية.
وأعلنت فرنسا تأييدها لفكرة وضع "حد أقصى" لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع التي تُعقد بألمانيا.
وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الاثنين، حيث وقف المستثمرون على أهبة الاستعداد لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد تأتي بعد اجتماع قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا.
هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/ يونيو في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
النفط يواصل مكاسبه قبل مناقشات مجموعة السبع بشأن الصادرات الروسية
06:56 GMT
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