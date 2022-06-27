https://arabic.sputniknews.com/20220627/سلطان-عمان-يقدم-هدية-تذكارية-إلى-السيسي-فيديو-1064318126.html
سلطان عمان يقدم هدية تذكارية إلى السيسي… فيديو
سلطان عمان يقدم هدية تذكارية إلى السيسي… فيديو
قدم سلطان عمان هيثم بن طارق هدية تذكارية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله في قصر العلم العامر في مسقط. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T19:27+0000
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وبدوره قدم السيسي هدية تذكارية لسلطان عمان، حسبما ذكر تلفزيون سلطنة عمان، الذي نشر مقطع فيديو يرصد تبادل الزعيمين للهدايا التذكارية في قصر العلم العامر، اليوم الاثنين.وأعلن سلطان عمان هيثم بن طارق، حرص بلاده على ترسيخ التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار.وقال المتحدث الرئاسي المصري إن "السلطان هيثم بن طارق عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين جرى فيها التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها".وتأتي زيارة السيسي إلى عمان ضمن جولة خارجية يجريها على مدار يومين لزيارة سلطنة عمان ومملكة البحرين في إطار تعزيز العلاقات المصرية الخليجية.وتأتي الزيارة قبل أيام من الزيارة المرتقبة التي سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز المقبل، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/السيسي-يزور-سلطنة-عمان-وبعدها-يتوجه-إلى-البحرين--1064306894.html
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العالم العربي, سلطنة عمان, أخبار مصر الآن
سلطان عمان يقدم هدية تذكارية إلى السيسي… فيديو
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قدم سلطان عمان هيثم بن طارق هدية تذكارية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله في قصر العلم العامر في مسقط.
وبدوره قدم السيسي هدية تذكارية لسلطان عمان، حسبما ذكر تلفزيون سلطنة عمان، الذي نشر مقطع فيديو يرصد تبادل الزعيمين للهدايا التذكارية في قصر العلم العامر، اليوم الاثنين.
وأعلن سلطان عمان هيثم بن طارق، حرص بلاده على ترسيخ التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار
.
وقال المتحدث الرئاسي المصري إن "السلطان هيثم بن طارق عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين جرى فيها التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها".
وتأتي زيارة السيسي إلى عمان
ضمن جولة خارجية يجريها على مدار يومين لزيارة سلطنة عمان ومملكة البحرين في إطار تعزيز العلاقات المصرية الخليجية.
وتأتي الزيارة قبل أيام من الزيارة المرتقبة التي سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز المقبل، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.
ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق
.